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6.7
Kinoafisha Films Muk-skorokhod
6.7

Muk-skorokhod

, 1975
Muk-skorokhod
USSR / Children's / 18+
6.7

Cast

Galina Ivanova
Little Muck
Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
Khanum
Rolan Bykov
Rolan Bykov
Sports Commentator
Mikhail Kozakov
Mikhail Kozakov
Padishakh
Nathan Lerner
Narrator Introductory Text
Director Nathan Lerner
Writer Aleksandr Timofeevskiy
Composer David Krivitskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 17 minutes
Production year 1975
World premiere 16 February 1975
Release date
16 February 1975 USSR
Production Ekran
Also known as
Muk-skorokhod, Mukh the Walker, Мук-скороход, Väike Mukk

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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