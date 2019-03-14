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4.1
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Vodyanaya
4.1
Vodyanaya
, 2018
Vodyanaya
Russia / Fantasy, Children's / 18+
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About
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Cast & Crew
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Quotes
Filming locations
4.1
Vodyanaya
Trailer
Trailer
Cast
Nikolay Nevzorov
Ruslan
Ekaterina Barykina
Alina
Nafisa Khayrillina
Lisan
Ildus Gabdrakhmanov
Timur
Guzel Shakirzyanova
Alcy
Fanis Ziganshin
Hazrat
Yulia Sergeevna Zacharova
Director
Aleksey Barykin
Writer
Aleksey Barykin
Composer
Aleksey Barykin
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2018
World premiere
14 March 2019
Release date
14 March 2019
Russia
Кинологистика
12+
14 March 2019
Belarus
14 March 2019
Kazakhstan
14 March 2019
Ukraine
14 March 2019
Uzbekistan
Budget
€440,000
Worldwide Gross
$34,392
Production
Alexey Barykin Film Company, Kinopompaniya Alekseya Barykina
Also known as
Vodyanaya, The Water Witch, Oan Hồn Bóng Đêm, Su anasy, Vodyanay, Водяная, Су анасы
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Film rating
4.1
Rate
13
votes
3.5
IMDb
Place in the rating
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Quotes
Lisan
Go to your sister. If I come and you are not asleep, I will be very angry.
Ruslan
Of course, Aunt Lyaysan.
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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