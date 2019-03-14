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Poster of Vodyanaya
4.1
Vodyanaya - Trailer
Kinoafisha Films Vodyanaya
4.1

Vodyanaya

, 2018
Vodyanaya
Russia / Fantasy, Children's / 18+
Trailers
Poster of Vodyanaya
4.1
Vodyanaya - Trailer
Vodyanaya  Trailer

Cast

Nikolay Nevzorov
Ruslan
Ekaterina Barykina
Alina
Nafisa Khayrillina
Nafisa Khayrillina
Lisan
Ildus Gabdrakhmanov
Timur
Guzel Shakirzyanova
Alcy
Fanis Ziganshin
Fanis Ziganshin
Hazrat
Yulia Sergeevna Zacharova
Yulia Sergeevna Zacharova
Director Aleksey Barykin
Writer Aleksey Barykin
Composer Aleksey Barykin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2018
World premiere 14 March 2019
Release date
14 March 2019 Russia Кинологистика 12+
14 March 2019 Belarus
14 March 2019 Kazakhstan
14 March 2019 Ukraine
14 March 2019 Uzbekistan
Budget €440,000
Worldwide Gross $34,392
Production Alexey Barykin Film Company, Kinopompaniya Alekseya Barykina
Also known as
Vodyanaya, The Water Witch, Oan Hồn Bóng Đêm, Su anasy, Vodyanay, Водяная, Су анасы

Film rating

4.1
Rate 13 votes
3.5 IMDb
Place in the rating
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Vodyanaya - Trailer
Vodyanaya Trailer
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Quotes

Lisan Go to your sister. If I come and you are not asleep, I will be very angry.
Ruslan Of course, Aunt Lyaysan.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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