1 poster
Kinoafisha
Films
Masha i medved. Kak horosho my podruzhilis!
Masha i medved. Kak horosho my podruzhilis!
18+
Напомним о выходе в прокат
Children's
Animation
Country
Russia
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
2015
World premiere
25 December 2015
Release date
25 December 2015
Russia
0+
25 December 2015
Kazakhstan
25 December 2015
Ukraine
Director
Oleg Kuzovkov
Natalya Malygina
Cast and Crew
Cartoon rating
6.2
Rate
10
votes
Place in the rating
Best Animated Films
Best Russian Films
Showtimes
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Cartoon reviews
No reviews
Write review
Listen to the
soundtrack
Masha i medved. Kak horosho my podruzhilis!
Stills
