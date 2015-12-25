Menu
Kinoafisha Films Masha i medved. Kak horosho my podruzhilis!

Masha i medved. Kak horosho my podruzhilis!

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2015
World premiere 25 December 2015
Release date
25 December 2015 Russia 0+
25 December 2015 Kazakhstan
25 December 2015 Ukraine
Director
Oleg Kuzovkov
Natalya Malygina
Cast and Crew
