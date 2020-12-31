Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Horse Julius and Big Horse Racing
1 poster
Kinoafisha Films Horse Julius and Big Horse Racing

Horse Julius and Big Horse Racing

Horse Julius and Big Horse Racing 18+
Напомним о выходе в прокат
Horse Julius and Big Horse Racing - trailer
Horse Julius and Big Horse Racing  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2020
World premiere 31 December 2020
Release date
31 December 2020 Russia SPPR 6+
Budget 180,000,000 RUR
Production CTB Film Company, Melnitsa Animation Studio
Also known as
Horse Julius and Big Horse Racing, Kon Yuliy i bolshie skachki, Le Cheval Youli et Les Grandes Courses de chevaux, Кінь Юлій та великі перегони, Конь Юлий и большие скачки
Director
Darina Shmidt
Darina Shmidt
Konstantin Feoktistov
Konstantin Feoktistov
Cast
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Dmitriy Vysotskiy
Dmitriy Vysotskiy
Oleg Kulikovich
Oleg Kulikovich
Cast and Crew
Similar films for Horse Julius and Big Horse Racing
Tri bogatyrya i Kon na trone 6.1
Tri bogatyrya i Kon na trone (2021)
Tri bogatyrya i printsessa Egipta 6.1
Tri bogatyrya i printsessa Egipta (2017)
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 6.3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 (2022)
Tri bogatyrya i Morskoy tsar 5.8
Tri bogatyrya i Morskoy tsar (2016)
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa 7.3
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa (2010)
Koshchey: Nachalo 6.4
Koshchey: Nachalo (2021)
The Last Warrior: Root of Evil 6.9
The Last Warrior: Root of Evil (2020)
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola 6.7
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola (2018)
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 2 6.1
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 2 (2013)
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 7.0
Ivan Tsarevich i Seryy Volk (2011)
Ilya and the Robber 7.3
Ilya and the Robber (2007)
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych (2006)
Cartoon in Collections
Feature-Length Cartoons about Animals Feature-Length Cartoons about Animals

Cartoon rating

6.7
Rate 18 votes
5.4 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Наталья Жестерева 4 January 2021, 09:57
Все конечно хорошо,но почесу стоимость билетов отличается от риальной цены???раньше не наблюдала таких расхождений,это омрочает посищение кинотеатра 😠
Киноафиша.инфо 31 July 2025, 21:22
Рады, что мультфильм произвёл на вас такое впечатление!
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Horse Julius and Big Horse Racing - trailer
Horse Julius and Big Horse Racing Trailer
Horse Julius and Big Horse Racing - teaser
Horse Julius and Big Horse Racing Teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more