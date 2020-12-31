Horse Julius and Big Horse Racing
Horse Julius and Big Horse Racing
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Russia
Runtime
1 hour 10 minutes
Production year
2020
World premiere
31 December 2020
Release date
|31 December 2020
|Russia
| SPPR
|6+
Budget
180,000,000 RUR
Production
CTB Film Company, Melnitsa Animation Studio
Also known as
Horse Julius and Big Horse Racing, Kon Yuliy i bolshie skachki, Le Cheval Youli et Les Grandes Courses de chevaux, Кінь Юлій та великі перегони, Конь Юлий и большие скачки