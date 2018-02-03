Menu
Poster of Peter Rabbit
7.2 IMDb Rating: 6.6
Peter Rabbit

Peter Rabbit

Peter Rabbit
Synopsis

Feature adaptation of Beatrix Potter's classic tale of a rebellious rabbit trying to sneak into a farmer's vegetable garden.
Peter Rabbit - second trailer in russian
Peter Rabbit  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2018
Online premiere 15 March 2018
World premiere 3 February 2018
Release date
22 March 2018 Russia WDSSPR 6+
22 March 2018 Armenia
22 February 2018 Australia
22 March 2018 Azerbaijan
22 March 2018 Belarus
22 March 2018 Brazil
22 March 2018 Denmark
22 March 2018 Estonia
4 April 2018 France
22 March 2018 Georgia
22 March 2018 Germany
16 March 2018 Great Britain
29 March 2018 Greece
6 May 2018 India
16 March 2018 Ireland G
22 March 2018 Italy
18 May 2018 Japan
22 March 2018 Kazakhstan
22 March 2018 Kyrgyzstan
9 February 2018 Latvia
23 March 2018 Lithuania
22 March 2018 Moldova
8 August 2018 Netherlands
13 October 2018 Norway 6
13 April 2018 Poland
29 March 2018 Portugal
22 March 2018 Slovakia
16 May 2018 South Korea All
23 March 2018 Spain
21 February 2018 Sweden
4 April 2018 Taiwan
22 March 2018 Tajikistan
23 February 2018 Turkey
22 March 2018 Turkmenistan
9 February 2018 USA
22 March 2018 Ukraine
22 March 2018 Uzbekistan
16 February 2018 Viet Nam
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $351,516,614
Production Columbia Pictures, 2.0 Entertainment, Animal Logic
Also known as
Peter Rabbit, Las travesuras de Peter Rabbit, Peter Hase, Pierre Lapin, 比得兔, Králíček Petr, Králik Peter, Las travesuras de Peter Rabbitt, Lepurushi Piter, Nyúl Péter, Pedro Coelho, Peeter Pikk-kõrv, Pelle Kanin, Petar Zecimir, Peter Iepurasul, Peter Kanin, Peter Zajec, Petter Kanin, Petteri Kaniini, Pieter Konijn, Piotruś Królik, Pjetër lepurushi, Tavşan Peter, Thỏ Peter, Triušis Piteris, Trusītis Pēterītis, Uzunquloq Piter, Πίτερ Ράμπιτ, Зайчето Питър, Зец Петар, Кролик Петрик, Кролик Питер, पीटर रैबिट, ピーターラビット
Director
Will Gluck
Cast
Domhnall Gleeson
Rose Byrne
Deborah Rock
Cartoon rating

7.2
Rate 93 votes
6.6 IMDb
Cartoon reviews

Анна Пермякова 15 March 2018, 11:33
Это самый милый фильм на свете. Он невероятно очаровательный. Вот все полтора часа умиляешься и говоришь awwwww. Зайчики уж очень реалистичные и… Read more…
devlogin264 11 April 2018, 13:09
На разок
Quotes
Pigling Bland Diet starts now...
[he grabs and eats a fruit]
Pigling Bland Now...
[he grabs and eats another one]
Pigling Bland Now!
Peter Rabbit - second trailer in russian
Peter Rabbit - trailer in russian
