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Poster of Mult v kino. Vypusk # 142
Mult v kino. Vypusk # 142 - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 142

Mult v kino. Vypusk # 142

, 2022
Mult v kino. Vypusk # 142
Russia / Animation, Children's, Family / 18+
Trailers
Poster of Mult v kino. Vypusk # 142
Mult v kino. Vypusk # 142 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 142  Trailer
Director Mariya Korshunova, Roman Safarov, Rafael Ter-Sargsyan, Polina Grekova
Writer Tatyana Avilova, Ivan Filippov, Evgeny Golovin, Oleg Kozyrev, Anton Lanshakov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2022
World premiere 7 May 2022
Release date
7 May 2022 Russia МВК
Worldwide Gross $40,381
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 142, Мульт в кино. Выпуск # 142: Лучший мой подарочек - это мульт

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Mult v kino. Vypusk # 142 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 142 Trailer
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