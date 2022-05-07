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Mult v kino. Vypusk # 142
Mult v kino. Vypusk # 142
, 2022
Mult v kino. Vypusk # 142
Russia / Animation, Children's, Family / 18+
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Mult v kino. Vypusk # 142
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Director
Mariya Korshunova
,
Roman Safarov
,
Rafael Ter-Sargsyan
,
Polina Grekova
Writer
Tatyana Avilova
,
Ivan Filippov
,
Evgeny Golovin
,
Oleg Kozyrev
,
Anton Lanshakov
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
47 minutes
Production year
2022
World premiere
7 May 2022
Release date
7 May 2022
Russia
МВК
Worldwide Gross
$40,381
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 142, Мульт в кино. Выпуск # 142: Лучший мой подарочек - это мульт
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