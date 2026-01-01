Cast
Oleg Vishnev
Vasyok Trubachyov
Natalya Rychagova
Nyura Sinitsyna
Boris Kanareikin
Lyonya Belkin
Olga Troitskaya
Lida Zorina
Cast and Crew
Writer
Valentina Oseyeva, Boris Starshov
Composer
Mikhail Ziv
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
1955
World premiere
5 May 1955
Release date
|5 May 1955
|Russia
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|0+
|6 June 1955
|USA
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|30 December 1955
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Vasyok Trubachyov i yego tovarishchi, Васёк Трубачёв и его товарищи, Vasyok Trubachyov and His Comrades