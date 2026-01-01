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Poster of Vasyok Trubachyov and His Comrades
6.8
Kinoafisha Films Vasyok Trubachyov and His Comrades
6.8

Vasyok Trubachyov and His Comrades

, 1955
Vasyok Trubachyov i yego tovarishchi
USSR / Adventure, Children's / 18+
Poster of Vasyok Trubachyov and His Comrades
6.8

Cast

Oleg Vishnev
Vasyok Trubachyov
Aleksandr Chudakov
Kolya Odintsov
Vladimir Semenovich
Sasha Bulgakov
Vyacheslav Devkin
Kolya Mazin
Georgi Aleksandrov
Petyka Rusakov
Natalya Rychagova
Nyura Sinitsyna
Valeri Safarbekov
Seva Malyutin
Yuriy Bashkirov
Medvedev
Boris Kanareikin
Lyonya Belkin
Olga Troitskaya
Lida Zorina
Director Ilya Frez
Writer Valentina Oseyeva, Boris Starshov
Composer Mikhail Ziv
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1955
World premiere 5 May 1955
Release date
5 May 1955 Russia 0+
6 June 1955 USA
30 December 1955 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Vasyok Trubachyov i yego tovarishchi, Васёк Трубачёв и его товарищи, Vasyok Trubachyov and His Comrades

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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