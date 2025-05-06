Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Shtorm na sushe
6.9
Kinoafisha Films Shtorm na sushe
6.9

Shtorm na sushe

, 1975
Shtorm na sushe
USSR / Children's / 18+
Poster of Shtorm na sushe
6.9

Cast

Aleksandr Silin
Pantyukha
Georgi Yumatov
Georgi Yumatov
Aleksey Yakovlovich Khryapov
Nina Menshikova
Nina Menshikova
Marfa Korneyeva
Sergey Yakovlev
Ivan Khryapov
Aleksandr Makartsev
Mitya Khryapov
Ilya Yermolayev
Kostik
Grigory Lyampe
Mavridi
Stanislav Chekan
Stanislav Chekan
Dyagenka
Yuriy Chernov
Fedya-utoplennik
Muza Krepkogorskaya
mama Fedi
Director Eduard Bocharov
Writer Anatoly Galiev, Eduard Bocharov, Boris Zhitkov
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 1975
World premiere 5 February 1976
Release date
5 February 1976 Russia 0+
5 February 1976 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Shtorm na sushe, Sturm auf dem Festland, Vihar a szárazföldön, Шторм на суше

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more