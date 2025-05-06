Cast
Aleksandr Silin
Pantyukha
Sergey Yakovlev
Ivan Khryapov
Aleksandr Makartsev
Mitya Khryapov
Yuriy Chernov
Fedya-utoplennik
Muza Krepkogorskaya
mama Fedi
Cast and Crew
Director
Eduard Bocharov
Writer
Anatoly Galiev, Eduard Bocharov, Boris Zhitkov
Composer
Evgeniy Krylatov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 17 minutes
Production year
1975
World premiere
5 February 1976
Release date
|5 February 1976
|Russia
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|0+
|5 February 1976
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Shtorm na sushe, Sturm auf dem Festland, Vihar a szárazföldön, Шторм на суше