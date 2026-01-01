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Poster of Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali
5.3
Kinoafisha Films Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali
5.3

Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali

, 2005
Russia / Adventure, Children's / 18+
Poster of Neobyknovennye priklyucheniya Karika i Vali
5.3

Cast

Nikolai Drozdov
Nikolai Drozdov
Aleksey Kolgan
Aleksey Kolgan
Director Aleksandr Lyutkevich
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2005

Film rating

5.3
Rate 10 votes
Place in the rating
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