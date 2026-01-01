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Poster of Kuda letish, Vitar?
5.9
Kinoafisha Films Kuda letish, Vitar?
5.9

Kuda letish, Vitar?

, 1972
Kuda letish, Vitar?
USSR / Children's, Adventure / 18+
Poster of Kuda letish, Vitar?
5.9

Cast

Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Aleksey Gribov
Aleksey Gribov
Maria Vinogradova
Anatoliy Kubatskiy
Anatoliy Kubatskiy
Tamara Dmitrieva
Director Vladimir Polkovnikov
Writer Vladlen Kuksov
Composer Oskar Feltsman
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1972
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Kuda letish, Vitar?, Where Are You Flying Vitar?, Куда летишь, Витар?

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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