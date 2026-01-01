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Poster of Neobychnyj drug
6.8
Kinoafisha Films Neobychnyj drug
6.8

Neobychnyj drug

, 1975
Neobychnyj drug
USSR / Children's / 18+
Poster of Neobychnyj drug
6.8

Cast

Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
Zookeeper
Svetlana Kharlap
Alyosha Bocharov
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Rhino Nosik
Elena Kamburova
Valentina Vasilyevna
Director Stella Aristakesova
Writer Yuriy Yakovlev
Composer Evgeniy Botyarov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 17 minutes
Production year 1975
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Neobychnyj drug, Unusual Friend, Необычный друг

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.8 IMDb
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