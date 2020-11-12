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Poster of Volshebnyy meshochek
6.8
Kinoafisha Films Volshebnyy meshochek
6.8

Volshebnyy meshochek

, 1975
Volshebnyy meshochek
USSR / Children's / 18+
Poster of Volshebnyy meshochek
6.8

Cast

Tamara Dmitrieva
Roman Filippov
Roman Filippov
Maria Vinogradova
Aleksandr Baranov
L. Khrzhnovskiy
Director Aleksandr Polushkin
Writer Veniamin Bondarenko, Vladimir Bondarenko
Composer Vladislav Kazenin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 16 minutes
Production year 1975
World premiere 27 September 1975
Release date
27 September 1975 Russia
Production Kuybyshev Telefilm
Also known as
Volshebnyy meshochek, Magic Bag, Волшебный мешочек

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 12 November 2020
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