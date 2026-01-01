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Poster of Starik i zhuravl
6.1
Kinoafisha Films Starik i zhuravl
6.1

Starik i zhuravl

, 1958
Starik i zhuravl
USSR / Animation, Short, Children's / 18+
Poster of Starik i zhuravl
6.1

Cast

Anatoli Karanovich
Director Anatoli Karanovich, Roman Kachanov
Writer I. Fink, Roman Kachanov, Gennadi Mamlin
Composer Lev Solin
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1958
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Starik i zhuravl, An Old Man and the Crane, Старик и журавль, Der Fischer und der Kranich

Cartoon rating

6.1
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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