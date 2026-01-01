Cast
Sergey Pavlovitsj Brzjestovskiy
Brakoner
Polina Tabachnykova-Nyatko
Anna Ostapovna
Aleksei Cherstvov
Gena Butkevich
Yura Madzhula
Porfir Kulbaka
Zinaida Anatolevna Slavina
Oksana Kulbaka
Yuriy Mazhuga
Anton Trituzniy
Cast and Crew
Director
Yuri Ilyenko
Writer
Oles Gonchar, Yuri Ilyenko
Composer
Eduard Artemyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1979
World premiere
15 October 1979
Release date
|14 January 1980
|Russia
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|12+
|15 October 1979
|USSR
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Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Poloska neskoshennych dikikh tsvetov, Смужка нескошених диких квітів, A Strip of Uncut Wild Flowers, Kaszálatlan vadvirágok, Smuzhka neskoshenykh dykykh kvitiv, Zagon nieskoszonych dzikich kwiatów, Полоска нескошенных диких цветов