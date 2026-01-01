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Poster of A strip of uncut wild flowers
6.8
Kinoafisha Films A strip of uncut wild flowers
6.8

A strip of uncut wild flowers

, 1979
A strip of uncut wild flowers
USSR / Children's / 18+
Poster of A strip of uncut wild flowers
6.8

Cast

Sergey Pavlovitsj Brzjestovskiy
Brakoner
Polina Tabachnykova-Nyatko
Anna Ostapovna
Vasyl Fushchych
Fizorg
Aleksei Cherstvov
Gena Butkevich
Yura Madzhula
Porfir Kulbaka
Regimantas Adomaitis
Regimantas Adomaitis
dyadya Ivan
Regimantas Adomaitis
Regimantas Adomaitis
dyadya Ivan
Lyudmila Efimenko
Marisya Pavlivna
Zinaida Anatolevna Slavina
Oksana Kulbaka
Yuriy Mazhuga
Anton Trituzniy
I. Abramovich
Brakoner
Director Yuri Ilyenko
Writer Oles Gonchar, Yuri Ilyenko
Composer Eduard Artemyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1979
World premiere 15 October 1979
Release date
14 January 1980 Russia 12+
15 October 1979 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Poloska neskoshennych dikikh tsvetov, Смужка нескошених диких квітів, A Strip of Uncut Wild Flowers, Kaszálatlan vadvirágok, Smuzhka neskoshenykh dykykh kvitiv, Zagon nieskoszonych dzikich kwiatów, Полоска нескошенных диких цветов

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
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