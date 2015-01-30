Animated film details
Country
China
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2016
Online premiere
31 December 2015
World premiere
30 January 2015
Release date
|12 February 2016
|Russia
| Top Film Distribution
|6+
|11 February 2016
|Belarus
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|30 January 2015
|China
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|15 February 2020
|Estonia
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|11 February 2016
|Kazakhstan
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|15 March 2018
|Kuwait
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|18 May 2017
|South Korea
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|All
|18 November 2016
|Turkey
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|12 February 2016
|Ukraine
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Budget
$23,000,000
Worldwide Gross
$47,581,416
Production
Fantawild Animation, Le Vision Pictures (Tianjin) Co., Pearl River Film Group
Also known as
Xiong Chu Mo: Xue Ling Xiong Feng, Boonie Bears: A Mystical Winter, Ayı Kardeşler: Büyülü Kış, Bears and Winter, Biệt Đội Gấu Mập: Gấu Bự Núi Tuyết, Boonie Bears: Inverno mágico, Boonie Bears: Mystical Winter, Boonie Bears: Un invierno místico, Les Ours Boonie: L'aventure du monde des glaces, Lustakad karud 4: Müstiline talv, Ведмеді Буні: Таємнича зима, Медведи Буни: Таинственная зима, 熊出沒之雪嶺熊風, Xiong Chumo Zhi Xueling Xiongfeng, 熊出没大电影2, Boonie Bears Winter, Горските мечоци: Мистична зима, 부니 베어: 브램블의 신비한 모험, 부니베어-브램블의 신비한 모험, Ayı Kardeşler 2: Büyülü Kış