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Poster of Boonie Bears: A Mystical Winter
5.2
Boonie Bears: A Mystical Winter - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Boonie Bears: A Mystical Winter
5.2

Boonie Bears: A Mystical Winter

, 2016
Boonie Bears: A Mystical Winter
China / Animation, Children's / 18+
Trailers
Poster of Boonie Bears: A Mystical Winter
5.2
Boonie Bears: A Mystical Winter - Dubbed trailer
Boonie Bears: A Mystical Winter  Dubbed trailer

Synopsis

Animation, Adventure, Comedy

Cast

Jenny Ansell
Young Bramble, Child 2
Rick Jay Glen
Babu
Ethan Kiely
Young Briar, Child 1
Siobhan Lumsden
Weather Reporter
Yutian Meng
Che Devereux Scott Rinehart
Young Vick, Young Chester
Luc Alexander Mainland Rinehart
Young Vick, Young Chester
Paul 'Maxx' Rinehart
Boss Lee
Paul 'Maxx' Rinehart
Boss Lee
Paul 'Maxx' Rinehart
Boss Lee
Yaodong Sun
Yaodong Sun
Justin J. Wheeler
Herbert Diggs
Director Fuyuan Liu, Ding Liang
Writer Rick Jay Glen
Cast and Crew

Animated film details

Country China
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2016
Online premiere 31 December 2015
World premiere 30 January 2015
Release date
12 February 2016 Russia Top Film Distribution 6+
11 February 2016 Belarus
30 January 2015 China
15 February 2020 Estonia
11 February 2016 Kazakhstan
15 March 2018 Kuwait
18 May 2017 South Korea All
18 November 2016 Turkey
12 February 2016 Ukraine
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $47,581,416
Production Fantawild Animation, Le Vision Pictures (Tianjin) Co., Pearl River Film Group
Also known as
Xiong Chu Mo: Xue Ling Xiong Feng, Boonie Bears: A Mystical Winter, Ayı Kardeşler: Büyülü Kış, Bears and Winter, Biệt Đội Gấu Mập: Gấu Bự Núi Tuyết, Boonie Bears: Inverno mágico, Boonie Bears: Mystical Winter, Boonie Bears: Un invierno místico, Les Ours Boonie: L'aventure du monde des glaces, Lustakad karud 4: Müstiline talv, Ведмеді Буні: Таємнича зима, Медведи Буни: Таинственная зима, 熊出沒之雪嶺熊風, Xiong Chumo Zhi Xueling Xiongfeng, 熊出没大电影2, Boonie Bears Winter, Горските мечоци: Мистична зима, 부니 베어: 브램블의 신비한 모험, 부니베어-브램블의 신비한 모험, Ayı Kardeşler 2: Büyülü Kış

Cartoon rating

5.2
Rate 16 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
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Boonie Bears: A Mystical Winter - Dubbed trailer
Boonie Bears: A Mystical Winter Dubbed trailer
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