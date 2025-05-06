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Poster of Podarok chyornogo kolduna
6.4
Kinoafisha Films Podarok chyornogo kolduna
6.4

Podarok chyornogo kolduna

, 1978
Podarok chyornogo kolduna
USSR / Children's / 18+
Poster of Podarok chyornogo kolduna
6.4

Cast

Elena Kondrateva
Vasilisa
Boris Shcherbakov
Boris Shcherbakov
Ivan
Larisa Danilina
Matrona
Liya Akhedzhakova
Liya Akhedzhakova
Pugalitsa
Viktor Sergachyov
Pugalo
Lev Kruglyy
Lev Kruglyy
Chorniy starik
Aleksey Chernov
Aleksey Chernov
Oboroten
Svetlana Orlova
Devitsa
Yevgeni Gurov
Khozyain zvonnitsy
Vladislav Balandin
Starets oboroten
Director Boris Rytsarev
Writer Vladislav Fedoseyev, Iosif Olshansky
Composer Kirill Volkov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 1978
World premiere 1 January 1979
Release date
1 January 1979 Russia 0+
10 April 1980 Hungary
1 January 1979 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Podarok chyornogo kolduna, Das Geschenk des schwarzen Zauberers, Подарок чёрного колдуна, A fekete varázsló ajándéka, Dar czarnego starca, The Black Wizard's Gift, Подарок черного колдуна

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Updated 6 May 2025
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