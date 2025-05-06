Cast
Elena Kondrateva
Vasilisa
Yevgeni Gurov
Khozyain zvonnitsy
Vladislav Balandin
Starets oboroten
Cast and Crew
Writer
Vladislav Fedoseyev, Iosif Olshansky
Composer
Kirill Volkov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 3 minutes
Production year
1978
World premiere
1 January 1979
Release date
|1 January 1979
|Russia
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|0+
|10 April 1980
|Hungary
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|1 January 1979
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Podarok chyornogo kolduna, Das Geschenk des schwarzen Zauberers, Подарок чёрного колдуна, A fekete varázsló ajándéka, Dar czarnego starca, The Black Wizard's Gift, Подарок черного колдуна