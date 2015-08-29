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Poster of Korolevstvo M+
Kinoafisha Films Korolevstvo M+

Korolevstvo M+

, 2015
Russia / Animation, Children's / 18+
Poster of Korolevstvo M+
Director Natalia Mirzoyan, Sonya Kravtsova, Boris Korshunov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 53 minutes
Production year 2015
World premiere 29 August 2015
Release date
29 August 2015 Russia КиноДетство 6+
29 August 2015 Kazakhstan
29 August 2015 Ukraine

Cartoon rating

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