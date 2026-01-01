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Poster of Ostorozhno, shchuka!
6.9
Kinoafisha Films Ostorozhno, shchuka!
6.9

Ostorozhno, shchuka!

, 1968
Ostorozhno, shchuka!
USSR / Children's, Animation / 18+
Poster of Ostorozhno, shchuka!
6.9

Cast

Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Tamara Dmitrieva
Maria Mironova
Maria Mironova
Director Ivan Ufimtsev, Mikhail Kamenetskiy
Writer Eleonora Tade
Composer Viktor Kuprevich
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 18 minutes
Production year 1968
World premiere 8 February 1968
Release date
8 February 1968 Russia
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Ostorozhno, shchuka!, Look Out, a Pike!, Осторожно, щука!, Ettevaatust haug, Suuri hauki

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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