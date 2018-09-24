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MULT v kino. Vypusk # 81
MULT v kino. Vypusk # 81
, 2018
MULT v kino. Vypusk # 81
Russia / Animation, Children's / 18+
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MULT v kino. Vypusk # 81
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Director
Anastasia Chernova
,
Aleksey Lyutkevich
,
Andrey Kolpin
,
Victor Azeev
,
Aleksey Mironov
Writer
Anastasiya Azeeva
,
Iordan Kefalidi
,
Evgeny Golovin
,
Aleksey Mikhalchenko
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
47 minutes
Production year
2018
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 81, Мульт в кино. Выпуск # 81: Ещё веселее!
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