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Poster of MULT v kino. Vypusk # 81
MULT v kino. Vypusk # 81 - Trailer
Kinoafisha Films MULT v kino. Vypusk # 81

MULT v kino. Vypusk # 81

, 2018
MULT v kino. Vypusk # 81
Russia / Animation, Children's / 18+
Trailers
Poster of MULT v kino. Vypusk # 81
MULT v kino. Vypusk # 81 - Trailer
MULT v kino. Vypusk # 81  Trailer
Director Anastasia Chernova, Aleksey Lyutkevich, Andrey Kolpin, Victor Azeev, Aleksey Mironov
Writer Anastasiya Azeeva, Iordan Kefalidi, Evgeny Golovin, Aleksey Mikhalchenko
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2018
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 81, Мульт в кино. Выпуск # 81: Ещё веселее!

Cartoon rating

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MULT v kino. Vypusk # 81 - Trailer
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