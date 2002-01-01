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Poster of Vovochka
6.2
Kinoafisha Films Vovochka
6.2

Vovochka

, 2002
Vovochka
Russia / Comedy, Children's / 18+
Poster of Vovochka
6.2

Cast

Maksim Emelyanov
Maksim Emelyanov
Vovochka
Maria Zhigunova
Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Father
Mikhail Porechenkov
Mikhail Porechenkov
Lt. Grigori Pinduzhin
Inna Ulyanova
Grandmother
Sergey Stepanchenko
Sergey Stepanchenko
Anatoli Efremov
Fisherman
Yuri Shevchuk
Alexander Sergeevich
Vera Novikova
Vera Novikova
Sergey Afanasev
Sergey Afanasev
Journalist
Ervin Gaaz
Cameraman Vasili
Nikita Karakozov
Kolya
Director Igor Muzhzhukhin
Writer Igor Muzhzhukhin
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2002
World premiere 1 January 2002
Release date
1 January 2002 Russia
Also known as
Vovochka, Вовочка

Film rating

6.2
Rate 12 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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