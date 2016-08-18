Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2016
World premiere
18 August 2016
Release date
|18 August 2016
|Russia
| AKM
|0+
|18 August 2016
|Belarus
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|18 August 2016
|Kazakhstan
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|15 November 2016
|USA
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|18 August 2016
|Ukraine
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MPAA
G
Budget
$1,000,000
Worldwide Gross
$4,539
Production
Switzer Entertainment Group, Dawn's Light, Safier Entertainment
Also known as
Arlo: The Burping Pig, A Horse of a Different Color, Arlo, el cerdito travieso, Arlo: O Porquinho Travesso, Toby, Toby the Burping Pig, Арло: Балакуче порося, Арло: Говорящий поросёнок