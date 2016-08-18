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Poster of Arlo: The Burping Pig
4.3
Arlo: The Burping Pig - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films Arlo: The Burping Pig
4.3

Arlo: The Burping Pig

, 2016
Arlo: The Burping Pig
USA / Children's, Family / 18+
Trailers
Poster of Arlo: The Burping Pig
4.3
Arlo: The Burping Pig - Trailer with voice-over
Arlo: The Burping Pig  Trailer with voice-over

Synopsis

A 7-year-old girl befriends a teacup pig named Arlo, voiced by Drake Bell.

Cast

Drake Bell
Drake Bell
Arlo
Joey Lawrence
Joey Lawrence
David
Jonathan Lipnicki
Jonathan Lipnicki
Buster
Jennifer Bini Taylor
Ilana
Lindsey Blanchard
Talia
Amber Frank
Marcia
Bill Moseley
Bill Moseley
Ernie Dorko
Mike Cerrone
Ralph
Ian Niles
Zack
Shanna Strong
Susie
Director Tom DeNucci
Writer Eric Weinstock
Composer David Bateman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2016
World premiere 18 August 2016
Release date
18 August 2016 Russia AKM 0+
18 August 2016 Belarus
18 August 2016 Kazakhstan
15 November 2016 USA
18 August 2016 Ukraine
MPAA G
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $4,539
Production Switzer Entertainment Group, Dawn's Light, Safier Entertainment
Also known as
Arlo: The Burping Pig, A Horse of a Different Color, Arlo, el cerdito travieso, Arlo: O Porquinho Travesso, Toby, Toby the Burping Pig, Арло: Балакуче порося, Арло: Говорящий поросёнок

Film rating

4.3
Rate 10 votes
4.3 IMDb

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Arlo: The Burping Pig - Trailer with voice-over
Arlo: The Burping Pig Trailer with voice-over
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