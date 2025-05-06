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Poster of Ogonki
6.6
Kinoafisha Films Ogonki
6.6

Ogonki

, 1972
Ogonki
USSR / Drama, Children's / 18+
Poster of Ogonki
6.6

Cast

Igor Bochkin
Igor Bochkin
Kuzka
Larisa Danilina
Praskovya
Liliya Gurova
Avdotya
Aleksandr Kharitonov
Aleksandr Kharitonov
Valentina Nikonovna Hmara
Andrei Filippov
Petka
Sergey Nesterov
Sanya
Viktor Mikhaylov
Vasyunya
Vadim Andrianov
Kolka
Leonid Kokorin
Khvrobushek
Konstantin Tyrtov
Rozhnov
Nikolai Smirnov
Fyodor
Director Boris Rytsarev
Writer Ivan Bondin
Composer Aleksandr Dvoskin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1972
World premiere 15 May 1972
Release date
25 March 1973 USSR +0
Production Gorky Film Studio, Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ogonki, Огоньки

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Updated 6 May 2025
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