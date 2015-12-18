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Poster of Open Season: Scared Silly
5.0
Open Season: Scared Silly - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Open Season: Scared Silly
5.0

Open Season: Scared Silly

, 2016
Open Season: Scared Silly
USA / Animation, Children's / 18+
Trailers
Poster of Open Season: Scared Silly
5.0
Open Season: Scared Silly - Dubbed trailer
Open Season: Scared Silly  Dubbed trailer

Synopsis

Elliot, Boog and all of the beloved woodland creatures are back in a brand new comedy adventure.

Cast

Will Townsend
Mr. Weenie
Melissa Sturm
Giselle
Garry Chalk
Ed
Donny Lucas
Boog
Trevor Devall
Deputy #1
Trevor Devall
Deputy #1
Trevor Devall
Deputy #1
Brian Drummond
Brian Drummond
Tree-Hugger Man
Brian Drummond
Brian Drummond
Tree-Hugger Man
Brian Drummond
Brian Drummond
Tree-Hugger Man
Kathleen Barr
Kathleen Barr
Tree-Hugger Lady
Kathleen Barr
Kathleen Barr
Tree-Hugger Lady
Director David Feiss
Writer Jill Culton, Anthony Stacchi, Carlos Kotkin, John B. Carls, Steve Moore
Composer Rupert Gregson-Williams, Dominic Lewis
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2016
Online premiere 31 December 2015
World premiere 18 December 2015
Release date
2 June 2016 Russia Вольга 6+
2 June 2016 Belarus
2 June 2016 Kazakhstan
18 December 2015 Turkey
2 June 2016 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,500,000
Worldwide Gross $1,774,429
Production Ateliéry Bonton Zlín, Bontonfilm Studios, Rainmaker Entertainment
Also known as
Open Season: Scared Silly, Open Season: Scared Silly!, Colegas en el bosque 4: Una aventura de miedo, Baas in Eigen Bos 4, Boog & Elliot 4 - Il mistero della foresta, Boog & Elliot 4 - Jaktsäsong, Boog & Elliot 4 - Jaktsesong, Boog & Elliot 4 Aventura na Floresta, Boog & Elliot 4: Jagtsæson, Çılgın Dostlar 4: Korkak Kahraman, Jagdfieber 4, Jagdfieber 4 - Ungebetene Besucher, Jahihooaeg 4: Kole õudne, Karvakamut 4 - metsästyskausi, Les rebelles de la forêt 4, Mùa Săn Bắn: Hành Trình Ngớ Ngẩn, Nagyon vadon 4: Bolondos vadászidény, Năzdrăvanii din pădure 4. Speriosul sperioşilor, O bicho vai pegar 4, Open Season 4, Open Season 4 - Tontos por el Susto, Open Season 4: Scared Silly, Sezon na misia 4: Strach się bać, Sezona lova 4, Sezona lova 4: Uplašeni blesan, Trauksme mežā: Trakais izbīlis, Адкрыты сезон: напалоханыя глупцы!, Сезон охоты 4: Байки из леса, Сезон полювання 4: Байки з лісу, オープン・シーズン4 おおかみ男とひみつの森, 打獵季節：狼人不要來, Jahihooaeg 4, Lovecká sezóna 4, Open Season 4 - Scared Silly, חברים על הכוונת 4, חברים על הכוונת: להפחיד את הדוב, 부그와 엘리엇: 늑대 인간의 공포, Amigos Salvajes 4, Boog & Elliot: Aventura na Floresta, Colegas En El Bosque 4 Una Aventura De Miedo, Lovecká sezóna 4 - Strašpytel, ღია სეზონი 4, 森林反恐隊 4, Open Season։ Scared Silly, Сезон охоты: Страшно глупо, オープン・シーズン４　おおかみ男とひみつの森

Cartoon rating

5.0
Rate 14 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 22 February 2026

Film Trailers

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Open Season: Scared Silly - Dubbed trailer
Open Season: Scared Silly Dubbed trailer
Open Season: Scared Silly - Trailer
Open Season: Scared Silly Trailer
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soundtrack Open Season: Scared Silly
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