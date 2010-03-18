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Poster of Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
6.4
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki - Trailer
Kinoafisha Films Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
6.4

Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki

, 2010
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
Russia / Children's, Animation, Family / 18+
Trailers
Poster of Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
6.4
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki - Trailer
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki  Trailer

Cast

Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Venya
Elena Yakovleva
Elena Yakovleva
Strelka
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Kazbek
Inga Strelkova-Oboldina
Inga Strelkova-Oboldina
Anna Bolshova
Anna Bolshova
Belka
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Mops
Vladimir Dovzhik
Pirate
Vladimir Dovzhik
Pirate
Ruslan Kuleshov
Pushok
Roman Kavashnin
piggy Vova
Kirill Sergeev
Flea 1
Boris Smelyanets
Flea 2
Director Svyatoslav Ushakov, Inna Evlannikova
Writer Vadim Sveshnikov, Maksim Sveshnikov, John Chua, Alexander Talal
Composer Ivan Uryupin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2010
Online premiere 23 November 2013
World premiere 18 March 2010
Release date
18 March 2010 Russia КароПрокат 0+
18 March 2010 Belarus
29 May 2012 Denmark
2 October 2010 Germany
25 August 2011 Greece
25 March 2011 Italy
18 March 2010 Kazakhstan
7 May 2010 Lithuania V
3 April 2010 USA
18 March 2010 Ukraine
MPAA G
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $8,553,835
Production Centre of National Film (CNF)
Also known as
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki, Space Dogs, Astronot Köpekler, Biała i Strzała podbijają kosmos, Bielka ir Strielka - kosmoso uzkariautojos, Bielka ir Strielka - kosmoso uzkariautojos 3D, Cães Astronautas, Cãestronautas, Câinii stelari: Belka și Strelka, Csillagkutyák, Klavim bahalal, Kosmosekoerad Belka ja Strelka, Mascotas en el espacio, Mascotes a l'espai, Perros astronautas, Space Dogs 3D, Svemirska avantura 3D, Vesoljska pustolovsčina, Zvaigžņu suņi Belka un Strelka, Σκυλάκια στο διάστημα, Звёздные собаки: Белка и Стрелка, Зоряні собаки: Білка та Стрілка, スペース・ドッグ, 太空勇狗队, Белка и Стрелка. Звездные собаки., Belka i Strelka. Zvezdnye sobaki

Cartoon rating

6.4
Rate 52 votes
5 IMDb
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In overall ranking  2868 In the Children's genre  29 In the Animation genre  341 In the Family genre  286 In films of Russia  391 In films of 2010  132

Film Trailers

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Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki - Trailer
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki Trailer
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki - Trailer 2
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki Trailer 2
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