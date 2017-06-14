Menu
Poster of Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings
5.1 IMDb Rating: 4.7
4 posters
Kinoafisha Films Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings

Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings

Drôles de Petites Bêtes 18+
Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings - trailer
Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings  trailer
Country France / Luxembourg
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2017
Online premiere 31 January 2018
World premiere 14 June 2017
Release date
7 January 2018 Russia MDfilm 6+
7 January 2018 Belarus
13 April 2019 China
20 December 2018 Denmark
19 January 2018 Estonia
14 December 2018 Finland
13 December 2017 France
28 February 2019 Greece
29 November 2018 Israel
7 January 2018 Kazakhstan
19 April 2018 Kuwait
19 January 2018 Latvia
19 January 2018 Lithuania
20 July 2018 Poland
14 June 2018 Portugal
27 February 2019 South Korea
17 August 2018 Spain
14 September 2018 Sweden
13 December 2017 Switzerland 0
28 December 2017 Ukraine
16 March 2018 Viet Nam
MPAA PG
Worldwide Gross $14,340,726
Production Bidibul Productions, France 3, ON Animation Studios
Also known as
Drôles de petites bêtes, Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings, ¡Vaya bichos!, Balagan ba'Ka'veret, Co w trawie piszczy, Dế Apollo và Nữ Hoàng, Honning Margrethe og eventyrhaven, Küçük Komik Masallar, Kukaiņu slepenā dzīve, Lustiga små kryp, O Vale Encantado, Putukate salajane elu, Quines bestioles!, Småkrypenes magiske hage, Taikapuutarhan pikkuötökät, Tall Tales: The Magical Garden, Vabaliuku istorijos, Ο μαγικός κήπος, Таємне життя комах, Тайная жизнь насекомых
Director
Arnaud Bouron
Arnaud Bouron
Antoon Krings
Antoon Krings
Cast
Kev Adams
Kev Adams
Virginie Efira
Virginie Efira
Ryan Nicolls
Ryan Nicolls
Similar films for Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings
Maya the Bee: The Honey Games 6.2
Maya the Bee: The Honey Games (2018)
The Secret Life of Pets 7.1
The Secret Life of Pets (2016)
Mune: Guardian of the Moon 6.8
Mune: Guardian of the Moon (2015)
Minuscule: Valley of the Lost Ants 7.2
Minuscule: Valley of the Lost Ants (2014)
A Bug's Life 7.2
A Bug's Life (1998)
Terra Wiily 6.8
Terra Wiily (2019)
PLOEY - You Never Fly Alone 6.8
PLOEY - You Never Fly Alone (2018)
Duck, Duck, Goose 6.4
Duck, Duck, Goose (2018)
The Stolen princess / Украденная принцесса 6.2
The Stolen princess / Украденная принцесса (2018)
Marnie's world / Marnies Welt 5.9
Marnie's world / Marnies Welt (2018)
Up and Away 5.4
Up and Away (2018)
Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 6.4
Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas (2017)

Cartoon rating

5.1
Rate 13 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings - trailer
Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings Trailer
Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings - trailer in russian
Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings Trailer in russian
Listen to the
soundtrack Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings
