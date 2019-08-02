Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paw Patrol 9
Poster of Paw Patrol 9
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 4.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Paw Patrol 9

Paw Patrol 9

Paw Patrol 9 18+
Напомним о выходе в прокат
Paw Patrol 9 - trailer in russian
Paw Patrol 9  trailer in russian
Country USA / Canada
Runtime 44 minutes
Production year 2020
Online premiere 24 January 2020
World premiere 2 August 2019
Release date
1 January 2020 Russia Пионер 0+
3 October 2019 Australia
2 August 2019 Canada
8 August 2019 Chile
30 January 2020 Czechia
15 November 2019 Finland
15 July 2020 France
24 January 2020 Great Britain
13 November 2020 Japan G
2 August 2019 Mexico A
30 January 2020 Slovakia
7 February 2020 Spain
14 February 2020 Sweden
Worldwide Gross $18,832,481
Production Guru, Nickelodeon Productions, Spin Master Entertainment
Also known as
Ready, Race, Rescue, Paw Patrol: Ready, Race, Rescue!, Paw Patrol: Ready, Race, Rescue: La Carrera, La Pat'Patrouille: La grande course!, La Patrulla canina: Rescate a toda velocidad, Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, mancs!, Pat' Patrouille - La grande course, Patrula cățelușilor, Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade, Paw Patrol - Klar, race, redning, Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei supercuccioli, Paw Patrol: Ready Race Rescue, Paw Patrol: Redo, rejsa, rädda!, Ryhmä hau radalla, Tlapková patrola: připravit pozor zachraňujeme, Щенячий патруль: скорей спешим на помощь, パウ・パトロール カーレース大作戦 GO! GO!, 汪汪队立大功：极速赛车救援
Director
Charles E. Bastien
Cast and Crew
Similar films for Paw Patrol 9
Paw Patrol: Jet to the Rescue 5.3
Paw Patrol: Jet to the Rescue (2020)
PAW Patrol: The Mighty Movie 7.1
PAW Patrol: The Mighty Movie (2023)
PAW Patrol: The Movie 6.9
PAW Patrol: The Movie (2021)
Return to Halloweentown 5.4
Return to Halloweentown (2006)
Paw Patrol. Santiago of the Seas. Mission Xmas 0.0
Paw Patrol. Santiago of the Seas. Mission Xmas (2021)
Paw Patrol 8 0.0
Paw Patrol 8 (2019)
Schenyachiy Patrul i podskazki Bulki dlya vseh: Novye geroi 0.0
Schenyachiy Patrul i podskazki Bulki dlya vseh: Novye geroi (2022)
Paw Patrol 15 0.0
Paw Patrol 15 (2022)
Paw Patrol. Mighty Pups 6.0
Paw Patrol. Mighty Pups (2019)
Paw Patrol 6 0.0
Paw Patrol 6 (2019)
Paw Patrol 7 0.0
Paw Patrol 7 (2019)
Paw Patrol 12 0.0
Paw Patrol 12 (2020)

Cartoon rating

6.5
Rate 11 votes
4.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Niko Vagabond 7 January 2020, 19:12
Ну сходили мы с другом на этот шедевр. Весь фильм напевали вперед потруль гав гав гав. Имоции после фильма остались положительные. Не пожелели что сходили.
Нам 13 лет
Карина Кравченко 11 January 2020, 14:49
Нам с дочкой понравилось!!
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Paw Patrol 9 - trailer in russian
Paw Patrol 9 Trailer in russian
Paw Patrol 9 - trailer
Paw Patrol 9 Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more