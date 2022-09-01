Cast
Matvey Burmistrov
Sasha Zyuzin
Cast and Crew
Composer
Maksim Koshevarov, Aleksandr Maev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2022
World premiere
1 September 2022
Release date
|1 September 2022
|Russia
| КароПрокат
|
|1 September 2022
|Kazakhstan
|
|6+
|1 September 2022
|Kyrgyzstan
|
|
Budget
77,000,000 RUR
Worldwide Gross
$1,908,236
Production
KARO-Production, Kinostudiya Imeni M. Gorkogo
Also known as
Kalendar ma(y)ya, Kalendar Maya, Maia kalender, Календарь ма(й)я, Kalendar mayya