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Poster of Kalendar ma(y)ya
6.3
Kalendar ma(y)ya - Trailer
Kinoafisha Films Kalendar ma(y)ya
6.3

Kalendar ma(y)ya

, 2022
Kalendar ma(y)ya
Russia / Children's, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Kalendar ma(y)ya
6.3
Kalendar ma(y)ya - Trailer
Kalendar ma(y)ya  Trailer

Cast

Danila Uyutov
Danila Uyutov
Milana Kopnicheva
Milana Kopnicheva
Lena
Ruslan Panshin
Ruslan Panshin
Fyodor Dobronravov
Fyodor Dobronravov
Ded Yury
Anna Ukolova
Anna Ukolova
Anna Aleksakhina
Anna Aleksakhina
Olga Ivanovna
Andrey Andreev
Andrey Andreev
Yury Baturin
Yury Baturin
Papa Gleba
Matvey Burmistrov
Sasha Zyuzin
Vlad Feldman
Mukhin
Sergey Goroshko
Sergey Goroshko
Denis
Vyacheslav Grigorev
Vyacheslav Grigorev
Policeman
Director Viktoria Fanasiutina
Writer Viktoria Fanasiutina
Composer Maksim Koshevarov, Aleksandr Maev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2022
World premiere 1 September 2022
Release date
1 September 2022 Russia КароПрокат
1 September 2022 Kazakhstan 6+
1 September 2022 Kyrgyzstan
Budget 77,000,000 RUR
Worldwide Gross $1,908,236
Production KARO-Production, Kinostudiya Imeni M. Gorkogo
Also known as
Kalendar ma(y)ya, Kalendar Maya, Maia kalender, Календарь ма(й)я, Kalendar mayya

Film rating

6.3
Rate 25 votes
5.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2999 In the Children's genre  33 In the Adventure genre  567 In films of Russia  426 In films of 2022  126
Updated 6 May 2025

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Kalendar ma(y)ya - Trailer
Kalendar ma(y)ya Trailer
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