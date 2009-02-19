Cast
Yaroslava Nikolaeva
Alisy Selezneva
Nikolay Lazarev
Professor Seleznyov
Cast and Crew
Director
Sergey Seryogin
Writer
Kir Bulychev, Andrei Salomatov, Sergey Seryogin, Andrey Zhitkov
Composer
Dmitriy Rybnikov
Animated film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2008
World premiere
19 February 2009
Release date
|19 February 2009
|Russia
| Панорама Кино
|0+
|19 February 2009
|Belarus
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|19 February 2009
|Kazakhstan
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|3 March 2009
|USA
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|19 February 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$283,858
Production
Master-Film Studio
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