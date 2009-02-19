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Poster of Den rozhdeniya Alisy
6.2
Den rozhdeniya Alisy - Trailer
Kinoafisha Films Den rozhdeniya Alisy
6.2

Den rozhdeniya Alisy

, 2008
Den rozhdeniya Alisy
Russia / Children's, Animation / 18+
Trailers
Poster of Den rozhdeniya Alisy
6.2
Den rozhdeniya Alisy - Trailer
Den rozhdeniya Alisy  Trailer

Cast

Yaroslava Nikolaeva
Alisy Selezneva
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Professor Rrrr
Aleksey Kolgan
Aleksey Kolgan
Gromozeka
Roman Staburov
Stephan
Mark Chernavin
Bolo
Nikolay Lazarev
Professor Seleznyov
Natalya Guseva
Natalya Guseva
Captain Zvezdoleta
Natalya Guseva
Natalya Guseva
Captain Zvezdoleta
Svetlana Svetikova
Director Sergey Seryogin
Writer Kir Bulychev, Andrei Salomatov, Sergey Seryogin, Andrey Zhitkov
Composer Dmitriy Rybnikov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2008
World premiere 19 February 2009
Release date
19 February 2009 Russia Панорама Кино 0+
19 February 2009 Belarus
19 February 2009 Kazakhstan
3 March 2009 USA
19 February 2009 Ukraine
Worldwide Gross $283,858
Production Master-Film Studio
Also known as
Den rozhdeniya Alisy, Alice's Birthday, Alisos gimimo diena, Alisos gimtadienis, Aniversário de Alice, Arisu no tanjobi, Urodziny Alicji, День народження Аліси, День рождения Алисы, アリサの誕生日

Cartoon rating

6.2
Rate 17 votes
5.6 IMDb
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Den rozhdeniya Alisy - Trailer
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