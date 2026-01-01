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Poster of Ognennoye detstvo
6.8
Kinoafisha Films Ognennoye detstvo
6.8

Ognennoye detstvo

, 1976
Ognennoye detstvo
USSR / Children's / 18+
Poster of Ognennoye detstvo
6.8

Cast

Yury Kuzmenko
kommissar Sabbutin
Gennady Yukhtin
Ilya - otets Grishi
Nikolai Yudin
Evgeniy Karelskikh
Petya Gorkin
Grisha Miroshko
Alyosha Bakinov
Andrey Belenets
Seryozha Sokolov
Vanya Dushin
Sasha Rebeko
Senyka Voronok
Anna Nazareva
Manyka - doch komissara
Daniil Netrebin
otets Andrey
Aleksey Vanin
Chikanov
Yuriy Medvedev
Yuriy Medvedev
telegrafist Somov
Director Yuri Shvyryov
Writer Grigori Miroshnichenko, Solomon Rozen
Composer Bogdan Trotsyuk
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 4 minutes
Production year 1976
World premiere 15 January 1976
Release date
15 January 1976 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ognennoye detstvo, Bewegte Kindheit, Dzieciństwo w ogniu, Tüzes gyermekkor, Огненное детство

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.1 IMDb
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