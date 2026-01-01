Cast
Yury Kuzmenko
kommissar Sabbutin
Gennady Yukhtin
Ilya - otets Grishi
Petya Gorkin
Grisha Miroshko
Alyosha Bakinov
Andrey Belenets
Seryozha Sokolov
Vanya Dushin
Sasha Rebeko
Senyka Voronok
Daniil Netrebin
otets Andrey
Cast and Crew
Director
Yuri Shvyryov
Writer
Grigori Miroshnichenko, Solomon Rozen
Composer
Bogdan Trotsyuk
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 4 minutes
Production year
1976
World premiere
15 January 1976
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ognennoye detstvo, Bewegte Kindheit, Dzieciństwo w ogniu, Tüzes gyermekkor, Огненное детство