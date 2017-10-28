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Poster of Fiksiki: Bolshoy sekret
6.4
Fiksiki: Bolshoy sekret - Teaser
Kinoafisha Films Fiksiki: Bolshoy sekret
6.4

Fiksiki: Bolshoy sekret

, 2017
Fiksiki: Bolshoy sekret
Russia / Animation, Children's, Family, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Fiksiki: Bolshoy sekret
6.4
Fiksiki: Bolshoy sekret - Teaser
Fiksiki: Bolshoy sekret  Teaser

Cast

Dmitriy Nazarov
Dmitriy Nazarov
Alexander Pushnoy
Alexander Pushnoy
Larisa Brokhman
Larisa Brokhman
David Boat
Professor
David Boat
Professor
Kimberly Brooks
Verda
Kimberly Brooks
Verda
Prochor Aleksandrovitsj Tsjechovskoy
Prochor Aleksandrovitsj Tsjechovskoy
Robbie Daymond
Digit
Robbie Daymond
Digit
Jessica DiCicco
Jessica DiCicco
Nolick
Jessica DiCicco
Jessica DiCicco
Nolick
Director Andrey Kolpin, Ivan Pshonkin, Vasiko Bedoshvili
Writer Jeffrey Hylton, Eugeniy Antropov, Georgy Vasilyev
Composer Georgy Vasilyev, Lev Zemlinskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2017
Online premiere 31 December 2017
World premiere 28 October 2017
Release date
28 October 2017 Russia КароПрокат 6+
23 November 2019 Argentina Atp
28 October 2017 Belarus
28 October 2017 Kazakhstan
28 October 2017 Ukraine
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $8,220,990
Production Animotion Media Group
Also known as
Fiksiki: Bolshoy sekret, The Fixies: Top Secret, Fixies: Amigos secretos, Els fixies: Amics secrets, Fiksikai. Didzioji paslaptis, Fiksiki: Bolshoi Sekret, Fiksiki: Lielais noslēpums, Fiksiki: Ściśle tajne, Fikszik: A titkos küldetés, Fixies vs Krabots, Fixies: Toppushikuretto, Fixies: トップシークレット, Los Fixies: Amigos Secretos, Os Fixies: Amigos Secretos, Os Fixies: Ultra Secreto, Tamircikler: Gizli Görev, Сръчковците: Строго секретно!, Фиксики: Большой секрет, Фіксики: Великий секрет, Fixies: El gran secreto, The Fixies Top Secret

Cartoon rating

6.4
Rate 54 votes
5.2 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2848 In the Animation genre  339 In the Children's genre  28 In the Family genre  284 In the Adventure genre  537 In films of Russia  387 In films of 2017  110

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Fiksiki: Bolshoy sekret - Teaser
Fiksiki: Bolshoy sekret Teaser
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Fiksiki: Bolshoy sekret Final trailer
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