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Poster of Tarzan II
5.5
Kinoafisha Films Tarzan II
5.5

Tarzan II

, 2005
Tarzan II
USA / Animation, Children's / 18+
Poster of Tarzan II
5.5

Synopsis

The tale of Tarzan's misadventures as a boy as he searches for his true identity and the meaning of family.

Cast

Harrison Chad
Tarzan
George Carlin
George Carlin
Zugor
Brad Garrett
Brad Garrett
Uto
Ron Perlman
Ron Perlman
Kago
Estelle Harris
Mama Gunda
Glenn Close
Glenn Close
Kala
Lance Henriksen
Lance Henriksen
Kerchak
Brenda Grate
Terk
Harrison Fahn
Tantor
Hamilton Camp
Additional Voices
Director Bryan Smith
Writer Jim Kammerud, Evan Spiliotopoulos, Bob Tzudiker, Bryan Smith, Noni White
Composer Mark Mancina, Dave Metzger
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 2005
Online premiere 3 August 2005
World premiere 13 June 2005
Release date
13 June 2005 Russia 6+
24 August 2005 Australia
13 June 2005 Brazil L
24 August 2005 Denmark
24 August 2005 France
31 August 2005 Germany
8 August 2005 Great Britain
13 June 2005 Ireland
13 June 2005 Kazakhstan
13 June 2005 USA
13 June 2005 Ukraine
MPAA G
Production Walt Disney Pictures, Disneytoon Studios
Also known as
Tarzan II, Tarzan 2, Tarzan 2: The Legend Begins, Tarzan 2: A Lenda Começa, Tarzan 2: Comienza La Leyenda, Tarzán 2: Comienza la leyenda, Tarzán 2, Tarzan 2: A legenda kezdődik, Tarzan 2: Die Legende beginnt, Tarzan 2: Efsane Başlıyor, Tarzan 2: Începe legenda, Tarzan 2: L'enfance d'un héros, Tarzan 2: la légende commence, Tarzan 2: La leggenda ha inizio, Tarzan 2: Początek legendy, Tarzan II: The Legend Begins, Ταρζάν 2, Тарзан 2: Легенда пачынаецца, Тарзан 2: Легенда починається, Тарзан 2: Легенда почиње, Тарзан 2: Легендата започва, Тарзан 2: Начало легенды, ターザン2：伝説の始まり, 泰山2, Tarzan 2 - L'Enfance d'un Héros, 人猿泰山2, Tarzán 2: El origen de la leyenda

Cartoon rating

5.5
Rate 14 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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