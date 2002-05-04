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Kinoafisha Films Syshchik s plokhim kharakterom

Syshchik s plokhim kharakterom

, 2003
Syshchik s plokhim kharakterom
Russia / Family, Children's, Crime / 18+

Cast

Semyon Spesivtsev
Vasily Spesivtsev
Veronika Sarkisova
Olga Yevtushenko
Mikhail Bogdasarov
Mikhail Bogdasarov
Sergey Zharkov
Sergey Zharkov
Gennady Korolkov
Spartak Mishulin
Spartak Mishulin
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
Vladimir Soshalsky
Nikita Tarasov
Nikita Tarasov
Inna Ulyanova
Director Vladimir Panzhev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2003
World premiere 4 May 2002
Release date
4 May 2002 Russia 0+
4 May 2002 Kazakhstan
4 May 2002 Ukraine
Production Pygmalion Production
Also known as
Syshchik s plokhim kharakterom, Сыщик с плохим характером

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