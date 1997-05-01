Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Neznayka na Lune
7.1
Kinoafisha Films Neznayka na Lune
7.1

Neznayka na Lune

, 1997
Neznayka na Lune
Russia / Animation, Compilation, Children's / 18+
Poster of Neznayka na Lune
7.1

Cast

Venera Rakhimova
Neznaika
Kristina Orbakayte
Kristina Orbakayte
Zvyozdochka
Svetlana Stepchenko
Ponchik
Aleksey Borzunov
Znaika
Klara Rumyanova
Klara Rumyanova
Romashka
Alexander Lenkov
Alexander Lenkov
Steklyashkin
Irina Byakova
Irina Byakova
Mushka
Mikhail Kononov
Mikhail Kononov
Grizzl
Artyom Karapetyan
Spruts
Svetlana Kharlap
Director Yuriy Butyrin, Aleksandr Lyutkevich, Andrei Ignatenko
Writer Vladimir Golovanov, Aleksandr Lyutkevich
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 2 hours 31 minutes
Production year 1997
World premiere 1 May 1997
Release date
1 May 1997 Russia 12+
23 December 2008 Kazakhstan
23 December 2008 Ukraine
Production FAF Entertainment, Russkoye zoloto
Also known as
Neznayka na Lune, Dunno on the Moon, Незнайка на Луне, Nežiniukas Mėnulyje, Neznaika on the Moon, Neznayka ayda, Neznayka na Lune 2, Neznayka oyda, Незнайка айда, Незнайко на Місяці, ダンノ月に

Cartoon rating

7.1
Rate 25 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1735 In the Animation genre  247 In the Compilation genre  1 In the Children's genre  14 In films of Russia  155 In films of 1997  15
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Neznayka na Lune

Capture the Flag
Capture the Flag Children's, Comedy, Adventure
2016, Spain
5.0
Malysh i Karlson
Malysh i Karlson Animation, Children's
1968, USSR
8.0
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3 Animation, Children's, Family
2015, Russia
6.0
The Kitchen in Paris
The Kitchen in Paris Comedy
2014, Russia
7.0
Ku! Kin-dza-dza
Ku! Kin-dza-dza Animation, Comedy, Sci-Fi
2013, Russia
6.0
Yobi, the Five Tailed Fox
Yobi, the Five Tailed Fox Family, Animation
2006, South Korea
6.0
Karlik Nos
Karlik Nos Animation, Family, Fairy Tale
2003, Russia
6.0
Ostrov Sokrovishch
Ostrov Sokrovishch Musical, Animation, Adventure, Family
1988, USSR
8.0
Priklyucheniya porosenka Funtika
Priklyucheniya porosenka Funtika Children's
1986, USSR
7.0
Zolotaya antilopa
Zolotaya antilopa Animation
1954, USSR
7.0
Scarlet Flower
Scarlet Flower Animation, Fantasy
1952, USSR
7.0
Bolshoj Uh
Bolshoj Uh Animation
1989, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more