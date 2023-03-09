Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Thief of Bagdad
1 poster
Kinoafisha Films The Thief of Bagdad

The Thief of Bagdad

The Thief of Bagdad 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 1924
World premiere 18 March 1924
Release date
18 March 1924 Canada PG
9 March 2023 Czechia
27 December 1926 Italy
18 March 1924 USA
Budget $1,135,654
Production Douglas Fairbanks Pictures
Also known as
The Thief of Bagdad, Der Dieb von Bagdad, O Ladrão de Bagdad, Tyven fra Bagdad, A bagdadi tolvaj, Bagdad no Tôzoku, Bagdadi waras, Bagdadin varas, Bagdadskiy vor, De dief van Bagdad, El ladrón de Bagdad, El lladre de Bagdad, Hoțul din Bagdad, Il ladro di Bagdad, Ladrón de Bagdad, Le voleur de Bagdad, O kleptis tis Vagdatis, O Ladrão de Bagdá, Tên Trộm Thành Bagdad, The Thief of Bagdad: An Arabian Nights Fantasy, Tjuven i Bagdad, Złodziej z Bagdadu, Ο κλέπτης της Βαγδάτης, Багдадский вор, Багдадський злодій, Багдатският крадец, バグダッドの盗賊
Director
Raoul Walsh
Cast
Douglas Fairbanks
Brandon Hurst
Cast and Crew
Similar films for The Thief of Bagdad
Phantom Boy 6.6
Phantom Boy (2015)
Storm Boy 6.9
Storm Boy (1976)
Sinbad the Sailor 6.1
Sinbad the Sailor (1947)
The Thief of Bagdad 6.9
The Thief of Bagdad (1940)
Steamboat Bill Jr. 7.9
Steamboat Bill Jr. (1928)
The Cameraman 8.3
The Cameraman (1928)
The Circus 8.2
The Circus (1928)
The Adventures of Prince Achmed 7.4
The Adventures of Prince Achmed (1926)
Robin Hood 7.6
Robin Hood (1922)
The Three Musketeers 6.9
The Three Musketeers (1921)
The Big Trail 7.2
The Big Trail (1930)
Along the Great Divide 6.9
Along the Great Divide (1951)

Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more