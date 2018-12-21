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Poster of Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
6.5
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje - Trailer
Kinoafisha Films Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
6.5

Snezhnaya koroleva. Zazerkalje

, 2019
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Russia / Animation, Children's, Family, Adventure, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
6.5
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje - Trailer
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje  Trailer

Cast

Lina Ivanova
Nikolay Bystrov
Nikolay Bystrov
Kay
Vladimir Zaytsev
Vladimir Zaytsev
Nikita Prozorovsky
Nikita Prozorovsky
Vsevolod Kuznetsov
Laysan Utiasheva
Laysan Utiasheva
Irina Bezrukova
Irina Bezrukova
Anton Eldarov
Anton Eldarov
Orm
Lori Gardner
Additional Voices
Lori Gardner
Additional Voices
Lori Gardner
Additional Voices
Lori Gardner
Additional Voices
Director Alex Tsitsilin, Robert Lence
Writer Andrey Korn, Vladimir Nikolayev, Aleksey Zamyslov, Robert Lence, Alex Tsitsilin
Composer Fabrizio Mancinelli
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2019
Online premiere 22 February 2019
World premiere 21 December 2018
Release date
1 January 2019 Russia Централ Партнершип 6+
17 January 2019 Bahrain
1 September 2019 Belgium
4 January 2019 Bosnia and Herzegovina
4 January 2019 Bulgaria
1 April 2019 China
4 January 2019 Croatia
27 December 2018 Czechia
21 December 2018 Estonia
17 April 2019 France
21 February 2019 Germany
8 November 2019 Indonesia SU
17 January 2019 Kuwait
21 December 2018 Latvia
21 December 2018 Lithuania
1 September 2019 Luxembourg
4 January 2019 Montenegro
17 January 2019 Oman
21 December 2018 Poland
6 February 2020 Portugal
17 January 2019 Qatar
4 January 2019 Romania
17 January 2019 Saudi Arabia
4 January 2019 Serbia
27 December 2018 Slovakia
4 January 2019 Slovenia
24 December 2019 South Korea
22 February 2019 Turkey
17 January 2019 UAE
28 December 2018 Viet Nam
Worldwide Gross $10,063,938
Production Bazelevs Production, Cayie Movie & Video Communication Co., Central Partnership
Also known as
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje, The Snow Queen 4: Mirrorlands, La reina de las nieves en la tierra de los espejos, The Snow Queen: Mirrorlands, Die Schneekönigin 4: Im Spiegelland, La Princesse des glaces 4: Le Monde des miroirs magiques, Crăiasa Zăpezii 4: Ținutul oglinzilor, Die Schneekönigin: Im Spiegelland, Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna, La regina delle nevi 4: La terra degli specchi, Lishbor et Ha'Kessem 4: Malkat Ha'Sheleg, Lumekuninganna 4: peeglitagune maailm, Nữ Hoàng Tuyết 4: Xứ Sở Trong Gương, O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos, Snehová královná 4: Krajina zrkadiel, Sněhová královna 4: V zemi zrcadel, Snezna kraljica 4: Dezela zrcal, Sniega karaliene: Aizspogulija, Sniego karalienė: veidrodžių šalis, Snødronningen 4, I speillandet, Snow: Os Domínios do Espelho, The Snow Queen 4, The Snow Queen 4: Mirror Lands, The Snow Queen: Mirror Lands, Η βασίλισσα του χιονιού 4, Снежната кралица 4: Огледалното царство, Снежная Королева: Зазеркалье, Снігова Королева: Задзеркалля, 雪の女王 ゲルダの伝説 4, Snezhnaya Koroleva: Zazerkale, Snow Queen 4, The Snow Queen Mirrorlands, Снежная королева 4, Снігова королева 4: Задзеркалля, מלכת השלג 4

Cartoon rating

6.5
Rate 39 votes
5.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2784 In the Animation genre  332 In the Children's genre  26 In the Family genre  274 In the Adventure genre  526 In the Fantasy genre  193 In films of Russia  369 In films of 2019  94

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Snezhnaya koroleva. Zazerkalje - Trailer
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje Trailer
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