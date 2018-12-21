ProductionBazelevs Production, Cayie Movie & Video Communication Co., Central Partnership
Also known as
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje, The Snow Queen 4: Mirrorlands, La reina de las nieves en la tierra de los espejos, The Snow Queen: Mirrorlands, Die Schneekönigin 4: Im Spiegelland, La Princesse des glaces 4: Le Monde des miroirs magiques, Crăiasa Zăpezii 4: Ținutul oglinzilor, Die Schneekönigin: Im Spiegelland, Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna, La regina delle nevi 4: La terra degli specchi, Lishbor et Ha'Kessem 4: Malkat Ha'Sheleg, Lumekuninganna 4: peeglitagune maailm, Nữ Hoàng Tuyết 4: Xứ Sở Trong Gương, O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos, Snehová královná 4: Krajina zrkadiel, Sněhová královna 4: V zemi zrcadel, Snezna kraljica 4: Dezela zrcal, Sniega karaliene: Aizspogulija, Sniego karalienė: veidrodžių šalis, Snødronningen 4, I speillandet, Snow: Os Domínios do Espelho, The Snow Queen 4, The Snow Queen 4: Mirror Lands, The Snow Queen: Mirror Lands, Η βασίλισσα του χιονιού 4, Снежната кралица 4: Огледалното царство, Снежная Королева: Зазеркалье, Снігова Королева: Задзеркалля, 雪の女王 ゲルダの伝説 4, Snezhnaya Koroleva: Zazerkale, Snow Queen 4, The Snow Queen Mirrorlands, Снежная королева 4, Снігова королева 4: Задзеркалля, מלכת השלג 4