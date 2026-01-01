Cast
Chiharu Inayoshi
Ken Kawama as a boy
Cast and Crew
Director
Eduard Bocharov, Teinosuke Kinugasa
Writer
Emil Braginskiy, Andrei Bitov, Hideo Oguni
Composer
Boris Karamyshev, Emin Khachaturyan
Film details
Country
USSR / Japan
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
1966
World premiere
24 December 1966
Release date
|6 September 1968
|Finland
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|24 December 1966
|Japan
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|12 February 1967
|USSR
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Production
Daiei, Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Chiisai tôbôsha, A hét kívánság, Der kleine Ausreißer, Little Fugitive, Malenkiy Beglets, Mały zbieg, MIcul fugar, Pikku karkulainen, The Little Runaway, Маленький беглец, 小さい逃亡者, Maly zbieg