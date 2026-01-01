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Poster of The Little Fugitive
7.3
Kinoafisha Films The Little Fugitive
7.3

The Little Fugitive

, 1966
Chiisai tôbôsha
USSR, Japan / Adventure, Family, Children's / 18+
Poster of The Little Fugitive
7.3

Cast

Viktor Chekmaryov
Eduard Bredun
Irina Kalinovskaya
Inna Makarova
Inna Makarova
Radner Muratov
Radner Muratov
Yuriy Nikulin
Yuriy Nikulin
Clown Nikulin
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
Stanislav Chekan
Stanislav Chekan
Yuriy Sarantsev
Yuriy Sarantsev
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
Nikolai Smorchkov
Chiharu Inayoshi
Ken Kawama as a boy
Director Eduard Bocharov, Teinosuke Kinugasa
Writer Emil Braginskiy, Andrei Bitov, Hideo Oguni
Composer Boris Karamyshev, Emin Khachaturyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Japan
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1966
World premiere 24 December 1966
Release date
6 September 1968 Finland
24 December 1966 Japan
12 February 1967 USSR
Production Daiei, Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Chiisai tôbôsha, A hét kívánság, Der kleine Ausreißer, Little Fugitive, Malenkiy Beglets, Mały zbieg, MIcul fugar, Pikku karkulainen, The Little Runaway, Маленький беглец, 小さい逃亡者, Maly zbieg

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7 IMDb
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