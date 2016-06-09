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Poster of INoplanetYaNe
Kinoafisha Films INoplanetYaNe

INoplanetYaNe

, 2016
Russia / Animation, Children's / 18+
Poster of INoplanetYaNe
Director Fyodor Khitruk, Eduard Nazarov, Yuri Norstein, Andrey Khrzhanovskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 50 minutes
Production year 2016
World premiere 9 June 2016
Release date
9 June 2016 Russia МВК 6+
9 June 2016 Kazakhstan
9 June 2016 Ukraine

Cartoon rating

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Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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