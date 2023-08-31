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Devochka Nina i pokhititeli pianino
6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino
, 2023
Devochka Nina i pokhititeli pianino
Russia / Children's, Family, Sci-Fi / 18+
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6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino
Trailer
Trailer
Cast
Eva Smirnova
Nina
Aleksey Filimonov
Rodion
Nataliya Nozdrina
Mat Niny
Anton Eskin
Gleb Puskepalis
Vladimir Eremin
Aleksandr Krut
Malchik na detskoy ploshchadke
Egor Nikolaenko
Kirill
Director
Roman Shalyapin
Writer
Alexander Yakin
,
Natalya Dementeva
,
Yulia Krutova
,
Nikita Yuranov
Composer
Dmitriy Zakharov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2023
Online premiere
9 October 2025
World premiere
31 August 2023
Release date
31 August 2023
Russia
Централ Партнершип
31 August 2023
Kazakhstan
6+
Budget
75,300,000 RUR
Worldwide Gross
$154,618
Production
TPO Rok
Also known as
Devochka Nina i pokhititeli pianino, Little Nina & the Piano Thieves, Nina e os Ladrões de Piano, Девочка Нина и похитители пианино
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Film rating
6.1
Rate
13
votes
5.1
IMDb
Place in the rating
Best Russian Films
Updated 25 February 2026
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Devochka Nina i pokhititeli pianino
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