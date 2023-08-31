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Poster of Devochka Nina i pokhititeli pianino
6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino - Trailer
Kinoafisha Films Devochka Nina i pokhititeli pianino
6.1

Devochka Nina i pokhititeli pianino

, 2023
Devochka Nina i pokhititeli pianino
Russia / Children's, Family, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Devochka Nina i pokhititeli pianino
6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino - Trailer
Devochka Nina i pokhititeli pianino  Trailer

Cast

Eva Smirnova
Eva Smirnova
Nina
Aleksey Filimonov
Aleksey Filimonov
Rodion
Nataliya Nozdrina
Nataliya Nozdrina
Mat Niny
Anton Eskin
Anton Eskin
Gleb Puskepalis
Gleb Puskepalis
Vladimir Eremin
Aleksandr Krut
Malchik na detskoy ploshchadke
Egor Nikolaenko
Kirill
Director Roman Shalyapin
Writer Alexander Yakin, Natalya Dementeva, Yulia Krutova, Nikita Yuranov
Composer Dmitriy Zakharov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2023
Online premiere 9 October 2025
World premiere 31 August 2023
Release date
31 August 2023 Russia Централ Партнершип
31 August 2023 Kazakhstan 6+
Budget 75,300,000 RUR
Worldwide Gross $154,618
Production TPO Rok
Also known as
Devochka Nina i pokhititeli pianino, Little Nina & the Piano Thieves, Nina e os Ladrões de Piano, Девочка Нина и похитители пианино

Film rating

6.1
Rate 13 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 25 February 2026

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Devochka Nina i pokhititeli pianino - Trailer
Devochka Nina i pokhititeli pianino Trailer
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