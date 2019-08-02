Menu
Synopsis

Sequel to the 2016 film, 'The Angry Birds Movie.'
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2019
Online premiere 16 August 2019
World premiere 2 August 2019
Release date
15 August 2019 Russia WDSSPR 6+
15 August 2019 Armenia
12 September 2019 Australia
15 August 2019 Azerbaijan
15 August 2019 Belarus
3 October 2019 Brazil
16 August 2019 Canada
16 August 2019 China
15 August 2019 Croatia
29 August 2019 Czechia
8 August 2019 Denmark
22 August 2019 Estonia
16 August 2019 Finland
16 October 2019 France
15 August 2019 Georgia
19 September 2019 Germany
2 August 2019 Great Britain
5 September 2019 Greece
8 August 2019 Hungary
16 August 2019 Indonesia
2 August 2019 Ireland
8 August 2019 Israel
12 September 2019 Italy
15 August 2019 Kazakhstan
15 August 2019 Kyrgyzstan
22 August 2019 Latvia
23 August 2019 Lithuania
5 September 2019 Mexico A
15 August 2019 Moldova
14 August 2019 Netherlands
15 August 2019 Portugal
5 September 2019 Singapore
19 September 2019 Slovakia
8 August 2019 Slovenia
7 August 2019 South Korea
23 August 2019 Spain
9 August 2019 Sweden
14 August 2019 Taiwan, Province of China
15 August 2019 Tajikistan
16 August 2019 Turkey
15 August 2019 Turkmenistan
14 August 2019 USA
22 August 2019 Ukraine
15 August 2019 Uzbekistan
23 August 2019 Viet Nam
MPAA PG
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $147,792,047
Production Sony Pictures Animation, Rovio Entertainment, Columbia Pictures
Also known as
Director
Thurop Van Orman
Cast and Crew
Cartoon reviews
inspektor88 19 August 2019, 20:11
Очень понравился , нам по 31, сидели с детьми в зале и ржали вместе с ними 😂
c350mercedesc350 18 August 2019, 11:45
Ходили всей семьей. Очень интересны и гоавное смешной мульт
