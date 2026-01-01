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Poster of Priklyucheniya domovyonka
7.8
Kinoafisha Films Priklyucheniya domovyonka
7.8

Priklyucheniya domovyonka

, 1986
Priklyucheniya domovyonka
USSR / Children's / 18+
Poster of Priklyucheniya domovyonka
7.8

Cast

Svetlana Antonova
Svetlana Antonova
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Kuz'ka
Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
Baba-Yaga
Feliks Ivanov
Leshy
Joeb Ruzi
Leshy
Svetlana Travkina
Leshy's Grandson
Director Aida Zyablikova
Writer Tatyana Aleksandrova, Marina Vishnevetskaya
Composer Mikhail Meerovich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 17 minutes
Production year 1986
World premiere 2 February 1985
Release date
2 February 1985 Russia 6+
Production Ekran, Kostafilm
Also known as
Priklyucheniya domovyonka, Adventures of Brownie, Приключения домовёнка, Koduhaldja seiklused, Приключения домовёнка Кузи, Домовенок Кузя. Приключения домовенка, Домовёнок Кузя. Приключения домовёнка, Приключения Домовенка

Film rating

7.8
Rate 10 votes
7.6 IMDb
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