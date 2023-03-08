Cast
Sergei Dyachkov
Baba Yaga
Ekaterina Gorokhovskaya
Varya
Cast and Crew
Director
Aleksandra Shokha
Writer
Iordan Kefalidi, Maksim Nesterov, Aleksandr Sinitsyn
Composer
George Govard
Animated film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
2023
World premiere
8 March 2023
Release date
|8 March 2023
|Russia
| Атмосфера Кино
|
|9 March 2023
|Kazakhstan
|
|6+
|9 March 2023
|Kyrgyzstan
|
|
|8 March 2023
|Uzbekistan
|
|
Budget
70,000,000 RUR
Worldwide Gross
$804,693
Production
CTB Film Company
Also known as
Tsarevny i Tainstvennaya gostya, Царевны и Таинственная гостья