Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tsarevny i Tainstvennaya gostya
4.5
Tsarevny i Tainstvennaya gostya - Trailer
Kinoafisha Films Tsarevny i Tainstvennaya gostya
4.5

Tsarevny i Tainstvennaya gostya

, 2023
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Russia / Animation, Children's / 18+
Trailers
Poster of Tsarevny i Tainstvennaya gostya
4.5
Tsarevny i Tainstvennaya gostya - Trailer
Tsarevny i Tainstvennaya gostya  Trailer

Cast

Anna Slynko
Anna Slynko
Irina Obrezkova
Irina Obrezkova
Varya
Julija Sergeevna Roedina
Julija Sergeevna Roedina
Natalya Tereshkova
Natalya Tereshkova
Aleksandr Bykovsky
Aleksandr Bykovsky
Li Van
Elizaveta Chaban
Alyona
Sergei Dyachkov
Baba Yaga
Ekaterina Gorokhovskaya
Varya
Alyona Kononova
Sonya
Stanislav Kontsevich
Stanislav Kontsevich
Koshchey
Oleg Kulikovich
Oleg Kulikovich
Gryunvald
Svetlana Kuznetsova
Svetlana Kuznetsova
Sova
Director Aleksandra Shokha
Writer Iordan Kefalidi, Maksim Nesterov, Aleksandr Sinitsyn
Composer George Govard
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2023
World premiere 8 March 2023
Release date
8 March 2023 Russia Атмосфера Кино
9 March 2023 Kazakhstan 6+
9 March 2023 Kyrgyzstan
8 March 2023 Uzbekistan
Budget 70,000,000 RUR
Worldwide Gross $804,693
Production CTB Film Company
Also known as
Tsarevny i Tainstvennaya gostya, Царевны и Таинственная гостья

Cartoon rating

4.5
Rate 37 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3861 In the Animation genre  410 In the Children's genre  40 In films of Russia  725 In films of 2023  264

Film Trailers

All trailers
Tsarevny i Tainstvennaya gostya - Trailer
Tsarevny i Tainstvennaya gostya Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more