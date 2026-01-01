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Poster of MULT v kino. Vypusk # 4
Kinoafisha Films MULT v kino. Vypusk # 4

MULT v kino. Vypusk # 4

, 2015
MULT v kino. Vypusk # 4
Russia / Children's, Animation / 18+
Poster of MULT v kino. Vypusk # 4

Cast

Larisa Brokhman
Larisa Brokhman
Dmitriy Buzhinskiy
Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Felix Golovnin
Ekaterina Gorokhovskaya
Andrey Kononov
Inna Korolyova
Oleg Kulikovich
Oleg Kulikovich
Polina Kutepova
Polina Kutepova
Natalya Medvedeva
Natalya Medvedeva
Director Yekaterina Shabanova, Aleksey Podkolzin, Aleksey Mironov, Ekaterina Salabay, Ivan Pshonkin, Vasiko Bedoshvili, Aleksey Mironov, Екатерина Салабай
Writer Fyodor Dmitriev, Yuri Isakov, Aleksandr Karyayev, Oleg Kozyrev
Composer Sergey Bogolyubsky, Mikhail Chertishchev, Maksim Koshevarov, Ivan Uryupin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 40 minutes
Production year 2015
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 4, Мульт в кино. Выпуск # 4

Cartoon rating

0.0
Rate 8 votes
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