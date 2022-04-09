Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!, 2022
Russia / Animation, Children's / 18+
Director Mariya Korshunova, Rafael Ter-Sargsyan, Valeriya Lyan, Olga Mikhaleva
Writer Oleg Berkov-Sinyukov, Anastasiya Bessonova, Maksim Markin, Vera Myakisheva
Animated film details
Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2022
World premiere 9 April 2022
Release date
|9 April 2022
|Russia
|МВК
Worldwide Gross $38,934
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!, Мульт в кино. Выпуск # 140: Все мультики - детям!
Updated 6 May 2025
Film TrailersAll trailers
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Similar films for Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!
Mult V Kino Vol 133 Children's, Animation
2021, Russia
0.0
Mult v kino. Vypusk # 142 Animation, Children's, Family
2022, Russia
0.0
MULT v kino 135. Ulybka do ushey Animation, Children's
2022, Russia
0.0
Mult v kino. Vypusk # 143 Animation, Children's
2022, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 114 Animation
2020, Russia
0.0
Mult v kino. Vypusk # 147 Animation
2022, Russia
0.0
Mult v kino. Vypusk # 139: Piraty multyashnogo morya Animation, Children's
2022, Russia
3.8
MULT v kino. Vypusk # 105 Animation, Children's, Family
2019, Russia
0.0
MULT v kino 132. Na dvore multyabr Children's, Short, Adventure, Family
2021, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 89 Animation, Family, Children's
2019, Russia
0.0
MULT v kino. Vypusk # 91 Animation, Family, Children's
2019, Russia
4.6
МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров! Animation, Family, Children's
2019, Russia
2.8
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
2019, USA, Action, Sci-Fi
2026, Russia, Action, Sci-Fi
2008, USA, Fantasy, Romantic
2026, Russia, Family, Fantasy
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
2026, USA, Adventure, Drama
2026, Russia, Fantasy, Family
2026, Germany / USA, Horror, Action
2026, USA, Horror, Thriller
2026, Russia, History, Drama