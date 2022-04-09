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Poster of Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!
Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam! - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!

Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!

, 2022
Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!
Russia / Animation, Children's / 18+
Trailers
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Director Mariya Korshunova, Rafael Ter-Sargsyan, Valeriya Lyan, Olga Mikhaleva
Writer Oleg Berkov-Sinyukov, Anastasiya Bessonova, Maksim Markin, Vera Myakisheva
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 47 minutes
Production year 2022
World premiere 9 April 2022
Release date
9 April 2022 Russia МВК
Worldwide Gross $38,934
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 140: Vse multiki - detyam!, Мульт в кино. Выпуск # 140: Все мультики - детям!

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Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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