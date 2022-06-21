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Баз Лурманн
Баз Лурманн
Baz Luhrmann
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Баз Лурманн
Baz Luhrmann
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Дата рождения
17 сентября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Баз Лурманн
Режиссер, сценарист, актер и продюсер. 17 сентября 1962 года. Новый Южный Уэльс, Австралия
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Фильмография Баз Лурманн
Элвис
драма, биография, мюзикл
2022, США
7.0
Без ума от Tiffany
документальный
2016, США
5.0
Великий Гэтсби
драма, исторический
2013, США
7.0
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения
2008, США / Австралия
7.0
Мулен Руж
мюзикл, драма
2001, Австрия / США
7.0
Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал
1996, США
7.0
Танцы без правил
мелодрама, драма, комедия
1992, Австралия
7.0
Темная комната
драма
1982, Австралия
5.0
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Режиссер Баз Лурман подтвердил существование четырехчасовой версии «Элвиса»
В мировой прокат байопик об Элвисе Пресли выйдет 24 июня.
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21 июня 2022 12:17
Остин Батлер перевоплощается в легенду рок-н-ролла в новом трейлере байопика «Элвис»
Лиза Мари Пресли считает, что это эталонный художественный фильм о ее отце.
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24 мая 2022 09:34
Том Хэнкс становится менеджером будущей звезды рок-н-ролла в первом трейлере байопика «Элвис»
Поставил ленту автор «Великого Гэтсби», а роль Элвиса Пресли исполнил Остин Батлер.
Написать
18 февраля 2022 09:48
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