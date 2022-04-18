Содержание:

Дэвид Линч — Фильмы

Дэвид Линч — Жизнь

- Дэвид Линч — «Жизнь в искусстве»

- Дэвид Линч — «Поймать большую рыбу»

Дэвид Линч — Медитация

- Дэвид Линч — «Твин Пикс»

- Дэвид Линч — «Малхолланд Драйв»

Дэвид Линч — Личная жизнь

Американский режиссер Дэвид Линч родился в Миссуле (штат Монтана) 20 января 1946 года. Наиболее известен благодаря сериалу «Твин Пикс», а также фильмам «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Голова-ластик» и многим другим. Его картины отличает особый стиль и манера повествования, часто с нелинейным сюжетом и сюрреализмом, что создает особый эффект сновидения.

Дэвид Линч — Фильмы

Дэвид Линч за долгие годы своей карьеры снял не так много полнометражных фильмов и много времени уделяет созданию короткого метра. Его дебютная картина «Голова-ластик» вышла в 1977 году и произвела большой фурор в киносообществе. Затем он снял такие ленты, как «Человек-слон», «Дюна» и «Синий бархат», которые также являются одними из главных в его фильмографии. Среди его известных работ более позднего периода — «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв». Последний полнометражный проект режиссера увидел свет в 2006 году и назывался «Внутренняя империя».

Дэвид Линч — Жизнь

Жизнь Дэвида Линча — это не только кино. В 1965 году он обучался в Пенсильванской академии искусств, где увлекся живописью и архитектурой. В 1966 году он увлекся анимацией во время курсов экспериментального искусства, после чего снял первую короткометражку. А в его первом игровом фильме «Алфавит» мультипликация совмещена с реальными кадрами. Режиссер до сих пор активно занимается скульптурой, фотографией и рисованием.

Дэвид Линч — «Жизнь в искусстве»

В 2016 году вышел документальный фильм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», в котором с режиссером ведется очень личный диалог, проливающий свет на его жизнь и творчество. Однако картина все равно оставляет после себя множество вопросов, что неизбежно, если учесть, о ком она.

Дэвид Линч — «Поймать большую рыбу»

Помимо кино и живописи, Дэвид Линч также написал книгу, которая называется «Поймать большую рыбу». Она была издана в 2006 году и рассказывает о главном методе режиссера, который позволяет ему творить. Когда она была переведена на русский язык и напечатана издательством «Эксмо», Линч даже посетил Россию, где встретился со студентами ВГИКа.

Дэвид Линч — Медитация

Та самая техника, которую Дэвид Линч описывает в своей книге, называется трансцендентальная медитация. Режиссер начал практиковать ее с 70-х годов прошлого столетия, чем занимается дважды в день до сих пор. После обучения у основателя этой практики Махариши Махеш Йоги Линч стал ездить по миру с лекциями о ее эффективности.

Дэвид Линч — «Твин Пикс»

Наиболее всего для массового зрителя Дэвид Линч известен благодаря сериалу «Твин Пикс», который выходил на экраны с 1990 по 1991 год. «Твин Пикс» получил статус культового и воспринимается многими как сериал, навсегда изменивший телевидение. Никто не ожидал, что спустя 25 лет он вернется на экраны. Его триумфальное возвращение стало одним из главных телевизионных событий года. Помимо этого, Линч также снял полнометражную картину «Твин Пикс: Сквозь огонь» и выпустил сборники вырезанных сцен.

Дэвид Линч — «Малхолланд Драйв»

Еще одним культовым явлением Дэвида Линча является фильм «Малхолланд Драйв» с Наоми Уоттс. Картина породила после себя множество споров и теорий о сюжете, обсуждаемых и в настоящее время.

Дэвид Линч — Личная жизнь

С 1968 по 1974 год Дэвид Линч был женат на Пегги Ленц, от которой у него есть дочь. С 1977 по 1987 он состоял в отношения с сестрой своего давнего приятеля Мэри Фиск. Затем он переключился на актрису Изабеллу Росселлини, с которой расстался в 1991 году, после чего тут же завязал отношения с Мэри Суини, от которой у него родился сын. Эти отношения также закончились разрывом, после чего в 2009 году Дэвид Линч вновь женился — в этот раз на молодой актрисе Эмили Стоуфл. От этого брака у режиссера также один ребенок.