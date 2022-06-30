Камерон Диаз родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в семье Билли и Эмилио Диаз. Отец Камерон работал в нефтяной компании, а мать занималась импортом и экспортом. У Камерон Диаз есть немецкие, английские и кубинские корни. Детство Камерон и ее старшая сестра Чимен провели в городке Лонг-Бич, где и учились в местной школе. Характер у будущей актрисы был бунтарский – она слушала тяжелую музыку, общалась, в основном, с парнями, и часто дралась. До того, как ей впервые поступило предложение стать моделью знаменитого агентства Elite, Камерон хотела стать зоологом. Но с 16 лет девушка стала работать моделью для модных журналов и снималась в рекламе Calvin Klein, «Levi’s» и «Coca-Cola». Благодаря своей работе Диаз побывала во многих странах мира, но в 1990 году решила окончательно переехать в Голливуд.

Фильмы с Камерон Диаз

Первой и одновременно громкой ролью Камерон стала роль Тины Карлайл в ставшей уже культовой комедии «Маска» (1994). Вместе с юной Камерон в фильме сыграл Джим Керри.

Камерон снялась в таких фильмах как «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри», «Очень дикие штучки» и «Быть Джоном Малковичем». Но наибольшую популярность принес Диаз фильм «Анегелы Чарли» (2000), где в главной роли помимо нее сыграли Дрю Бэрримор и Люси Лью. Этот фильм стал адаптацией популярного в 70-х телесериала и рассказывает историю о красивых спецагентах, которые борются с преступностью, используя современные гаджеты и приемы самообороны. Фильм режиссера МакДжи стал настолько успешным, что в 2003 году было снято продолжение под названием «Ангелы Чарли: Только вперед».

В 2001 году Камерон снялась в мелодраме «Ванильное небо» вместе с Томом Крузом и Пенелопой Крус. В 2002 вышла картина Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» с участием Диаз, главную роль в которой сыграл Леонардо ДиКаприо. На роль Камерон претендовали также Хизер Грэм, Кэти Холмс и Мена Сувари, однако режиссер отдал предпочтение Диаз. Фильм получил 10 номинаций на «Ос кар», а сама Камерон была номинирована на «Золотой Глобус» как лучшая актриса второго плана, и вместе с ДиКаприо они номинировались на премию MTV за лучший поцелуй.

Камерон Диаз подарила свой голос принцессе Фионе в мультфильме «Шрек» и в трех последующих мультфильмах о приключениях зеленого огра. С Томом Крузом Диаз вновь встретилась на съемках фильма «Рыцарь дня». Этот фильм не был тепло принят критиками и считается проходных в карьере актрисы.

Личная жизнь Камерон Диаз

В списке романов Камерон Диаз значатся самые громкие имена Голливуда. С 1995 по 1998 год она была в отношениях с актером Мэттом Диллоном. Через год она начинает встречаться с Джаредом Лето, отношения с которым доходят до помолвки, однако в 2003 году они расстались. В том же году Диаз начала встречаться с Джастином Тимберлейком. Поклонникам актрисы очень нравилась эта пара, и им пророчили скорую свадьбу, однако в 2006 они разошлись. Спустя пять лет Камерон и Джастину пришлось встретиться на съемках фильма «Очень плохая училка», но, как ни старались СМИ раздуть из этого скандал, ничего не вышло. Актеры вели себя максимально дружелюбно и остались друзьями.

Муж Камерон Диаз

Камерон Диаз долгое время говорила, что она не хочет замуж и не стремиться стать матерью. Но ей все-таки встретился мужчина, который поменял ее отношение к браку. Изначально отеношения с Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte, никто не воспринимал серьезно и не думал, что это может привести к свадьбе. Однако Камерон и Бенджи всех удивили, когда через год после начала отношений они поженились. Свадьба состоялась 5 января 2015 года.