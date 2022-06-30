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Камерон Диаз

Cameron Diaz
Камерон Диаз
Камерон Диаз Cameron Diaz
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Дата рождения
30 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Сельма Блэр
Сельма Блэр
близкие подруги Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
были в отношениях с 2003 по 2007 Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
состояли в отношениях
Биография Камерон Диаз

Камерон Диаз родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в семье Билли и Эмилио Диаз. Отец Камерон работал в нефтяной компании, а мать занималась импортом и экспортом. У Камерон Диаз есть немецкие, английские и кубинские корни. Детство Камерон и ее старшая сестра Чимен провели в городке Лонг-Бич, где и учились в местной школе. Характер у будущей актрисы был бунтарский – она слушала тяжелую музыку, общалась, в основном, с парнями, и часто дралась. До того, как ей впервые поступило предложение стать моделью знаменитого агентства Elite, Камерон хотела стать зоологом. Но с 16 лет девушка стала работать моделью для модных журналов и снималась в рекламе Calvin Klein, «Levi’s» и «Coca-Cola». Благодаря своей работе Диаз побывала во многих странах мира, но в 1990 году решила окончательно переехать в Голливуд.

Фильмы с Камерон Диаз

Первой и одновременно громкой ролью Камерон стала роль Тины Карлайл в ставшей уже культовой комедии «Маска» (1994). Вместе с юной Камерон в фильме сыграл Джим Керри.

Камерон снялась в таких фильмах как «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри», «Очень дикие штучки» и «Быть Джоном Малковичем». Но наибольшую популярность принес Диаз фильм «Анегелы Чарли» (2000), где в главной роли помимо нее сыграли Дрю Бэрримор и Люси Лью. Этот фильм стал адаптацией популярного в 70-х телесериала и рассказывает историю о красивых спецагентах, которые борются с преступностью, используя современные гаджеты и приемы самообороны. Фильм режиссера МакДжи стал настолько успешным, что в 2003 году было снято продолжение под названием «Ангелы Чарли: Только вперед».

В 2001 году Камерон снялась в мелодраме «Ванильное небо» вместе с Томом Крузом и Пенелопой Крус. В 2002 вышла картина Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» с участием Диаз, главную роль в которой сыграл Леонардо ДиКаприо. На роль Камерон претендовали также Хизер Грэм, Кэти Холмс и Мена Сувари, однако режиссер отдал предпочтение Диаз. Фильм получил 10 номинаций на «Ос кар», а сама Камерон была номинирована на «Золотой Глобус» как лучшая актриса второго плана, и вместе с ДиКаприо они номинировались на премию MTV за лучший поцелуй.

Камерон Диаз подарила свой голос принцессе Фионе в мультфильме «Шрек» и в трех последующих мультфильмах о приключениях зеленого огра. С Томом Крузом Диаз вновь встретилась на съемках фильма «Рыцарь дня». Этот фильм не был тепло принят критиками и считается проходных в карьере актрисы.

Личная жизнь Камерон Диаз

В списке романов Камерон Диаз значатся самые громкие имена Голливуда. С 1995 по 1998 год она была в отношениях с актером Мэттом Диллоном. Через год она начинает встречаться с Джаредом Лето, отношения с которым доходят до помолвки, однако в 2003 году они расстались. В том же году Диаз начала встречаться с Джастином Тимберлейком. Поклонникам актрисы очень нравилась эта пара, и им пророчили скорую свадьбу, однако в 2006 они разошлись. Спустя пять лет Камерон и Джастину пришлось встретиться на съемках фильма «Очень плохая училка», но, как ни старались СМИ раздуть из этого скандал, ничего не вышло. Актеры вели себя максимально дружелюбно и остались друзьями.

Муж Камерон Диаз

Камерон Диаз долгое время говорила, что она не хочет замуж и не стремиться стать матерью. Но ей все-таки встретился мужчина, который поменял ее отношение к браку. Изначально отеношения с Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte, никто не воспринимал серьезно и не думал, что это может привести к свадьбе. Однако Камерон и Бенджи всех удивили, когда через год после начала отношений они поженились. Свадьба состоялась 5 января 2015 года.

 

Интересные факты о Камерон Диаз

- Диаз сделала ринопластику, так как была недовольна формой своего носа

- Камерон четыре раза была удостоена премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль

- Написала книгу «Книга тела» о ЗОЖ и вегетарианстве

- В детстве она мечтала стать зоологом

Фильмография Камерон Диаз
Энни
Энни
мюзикл, комедия, семейный, драма 2014, США
7.0
Домашнее видео
Домашнее видео
комедия, драма 2014, США
6.0
Другая женщина
Другая женщина
комедия 2014, США
7.0
Советник
Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.0
Гамбит
Гамбит
ужасы, комедия, криминал 2012, США
6.0
Автобиография лжеца 3D
Автобиография лжеца 3D
анимация, комедия 2012, Великобритания
6.0
Чего ждать, когда ждешь ребенка
Чего ждать, когда ждешь ребенка
мелодрама, комедия 2012, США
6.0
Очень плохая училка
Очень плохая училка
комедия 2011, США
7.0
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Фотографии Камерон Диаз Все фотографии
Камерон Диаз Камерон Диаз Камерон Диаз Камерон Диаз
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Связи
Сельма Блэр
Сельма Блэр Selma Blair
близкие подруги Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк Justin Timberlake
были в отношениях с 2003 по 2007 Мэтт Диллон
Мэтт Диллон Matt Dillon
состояли в отношениях
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