Малхолланд Драйв - дублированный трейлер
Малхолланд Драйв. Дублированный трейлер

Малхолланд Драйв. Дублированный трейлер

Дата публикации: 4 апреля 2022
Малхолланд Драйв – Чувственная красавица-брюнетка, чудом уцелевшая в ночной автокатастрофе на Малхолланд Драйв, спускается с горы и оказывается в квартире юной амбициозной белокурой инженю, которая мечтает об успехе и должна отправиться на прослушивание, что устроила ей тетушка из Лос-Анджелеса. У сурового серьезного молодого режиссера в очках конфликт с продюсером и банкирами из-за того, кто будет исполнять главную женскую роль в его новом фильме. Женщина (брюнетка), попавшая в автокатастрофу, не может вспомнить, кто она. Тогда ее новая наивная юная подруга (блондинка) решает помочь ей восстановить память...
udavf 13 декабря 2016, 17:21
Оценка
Отличный фильм
13 декабря 2016, 17:21 Ответить
SKY 13 декабря 2016, 19:02
в ответ на сообщение udavf от 13 декабря 2016, 17:21
Судя по названию - какой то тлен :)
13 декабря 2016, 19:02 Ответить
udavf 26 декабря 2016, 23:32
в ответ на сообщение SKY от 13 декабря 2016, 19:02
Оценка
Вообще отличный фильм
26 декабря 2016, 23:32 Ответить
7.7 Малхолланд Драйв
Малхолланд Драйв драма, триллер, мистика, 2001, Франция / США
