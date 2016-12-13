Малхолланд Драйв
– Чувственная красавица-брюнетка, чудом уцелевшая в ночной автокатастрофе на Малхолланд Драйв, спускается с горы и оказывается в квартире юной амбициозной белокурой инженю, которая мечтает об успехе и должна отправиться на прослушивание, что устроила ей тетушка из Лос-Анджелеса. У сурового серьезного молодого режиссера в очках конфликт с продюсером и банкирами из-за того, кто будет исполнять главную женскую роль в его новом фильме. Женщина (брюнетка), попавшая в автокатастрофу, не может вспомнить, кто она. Тогда ее новая наивная юная подруга (блондинка) решает помочь ей восстановить память...
