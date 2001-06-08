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И твою маму тоже И твою маму тоже
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Y tu mama tambien

И твою маму тоже, 2001

2001 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Двое друзей, не обремененных моральными принципами и мучимые подростковыми гормонами, ищут под жарким солнцем Мексики приключений. Ищут — и находят.

Познакомившись на празднике с испанской красоткой Луизой, чье сердце безнадежно разбито, они приглашают ее отправиться в поездку на мифический пляж с романтическим названием «Небесные уста» — в мир фантазий и грез, где исполняются мечты.

Луиза, решив развеяться и заодно излечить свое разбитое сердце, принимает приглашение мальчиков. Они еще не знают самого главного…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 8 июня 2001
Возраст 18+
Режиссер
Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
В ролях
Диего Луна
Диего Луна
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Марибель Верду
Марибель Верду
Ана Лопез Меркадо
Даниэль Хименес Качо
Даниэль Хименес Качо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И твою маму тоже 2 постера
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