И твою маму тоже, 2001

Двое друзей, не обремененных моральными принципами и мучимые подростковыми гормонами, ищут под жарким солнцем Мексики приключений. Ищут — и находят.



Познакомившись на празднике с испанской красоткой Луизой, чье сердце безнадежно разбито, они приглашают ее отправиться в поездку на мифический пляж с романтическим названием «Небесные уста» — в мир фантазий и грез, где исполняются мечты.



Луиза, решив развеяться и заодно излечить свое разбитое сердце, принимает приглашение мальчиков. Они еще не знают самого главного…