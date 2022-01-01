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Бриджит Фонда

Bridget Fonda
Бриджит Фонда
Бриджит Фонда Bridget Fonda
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Дата рождения
27 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Бриджит Фонда

Дочь Питера Фонды и племянница Джейн Фонды

Фильмография Бриджит Фонда
Обезьянья кость
Обезьянья кость
мелодрама, комедия, анимация, фэнтези 2001, США
7.0
Поцелуй дракона
Поцелуй дракона
боевик, криминал, драма, триллер 2001, Франция / США
8.0
Лэйк Плэсид: Озеро страха
Лэйк Плэсид: Озеро страха
боевик, комедия, ужасы 1999, США
5.0
Простой план
Простой план
триллер, драма 1998, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
7.0
Джеки Браун
Джеки Браун
триллер, криминал, драма 1997, США
8.0
Мэрия
Мэрия
1996, США
5.0
Балто
Балто
приключения, семейный, анимация 1995, США
7.0
Магия
Магия
фэнтези, комедия, драма, мелодрама 1995, США / Франция / Великобритания
6.0
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