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Бриджит Фонда
Бриджит Фонда
Bridget Fonda
О персоне
Фильмография
Бриджит Фонда
Bridget Fonda
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Дата рождения
27 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Бриджит Фонда
Дочь Питера Фонды и племянница Джейн Фонды
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Фильмография Бриджит Фонда
Обезьянья кость
мелодрама, комедия, анимация, фэнтези
2001, США
7.0
Поцелуй дракона
боевик, криминал, драма, триллер
2001, Франция / США
8.0
Лэйк Плэсид: Озеро страха
боевик, комедия, ужасы
1999, США
5.0
Простой план
триллер, драма
1998, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
7.0
Джеки Браун
триллер, криминал, драма
1997, США
8.0
Мэрия
1996, США
5.0
Балто
приключения, семейный, анимация
1995, США
7.0
Магия
фэнтези, комедия, драма, мелодрама
1995, США / Франция / Великобритания
6.0
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