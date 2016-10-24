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Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Gene Hackman
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Джин Хэкмен
Gene Hackman
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Дата рождения
30 января 1930
Возраст
92 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джин Хэкмен
Родился 30 января 1930 года. Калифорния, США.
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Фильмография Джин Хэкмен
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал
2013, США
7.0
Вердикт за деньги
драма, триллер
2003, США
6.0
В тылу врага
военный, боевик, драма
2001, США
6.0
Сердцеедки
мелодрама, комедия
2001, США
7.0
Мексиканец
комедия, криминал, боевик, приключения, мелодрама
2001, США / Мексика
7.0
Семейка Тененбаум
комедия, драма
2001, США
7.0
Грабеж
боевик, триллер, драма, криминал
2001, США / Канада
7.0
Дублеры
комедия
2000, США
8.0
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